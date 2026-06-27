Plantilla efectiva para ahorrar 7 millones en 5 meses: Incluya la prima y multiplique su dinero

Una de las metas más comunes entre las personas es la de ahorrar, esto con el fin de cumplir distintos objetivos, como obtener una vivienda propia, pagar un programa de estudios, realizar un viaje, comprar carro o simplemente tener una suma de dinero destinada para cualquier imprevisto que se pueda presentar en cualquier momento y mantener una estabilidad económica.

En ocasiones, ahorrar puede resultar complicado, pues no se cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo de la manera correcta.

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Antes de comenzar a guardar dinero, que muchas personas suelen hacerlo de manera automática, se debe contar con un plan de ahorro en el que se reúnan datos clave como los ingresos fijos mensuales, los gastos fijos, los gastos variables, para así poder determinar el valor que se puede ahorrar.

Frente a esto, expertos en finanzas recomiendan establecer metas claras para que los objetivos de ahorros sean alcanzables. A continuación les dejamos una plantilla práctica para quienes desean ahorrar $7 millones de pesos en solo cinco meses durante 2026, con el cálculo de ahorro mensual.

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¿Cuál es el monto mensual para ahorrar 7 millones en 5 meses, incluyendo la prima?

Para iniciar, deberá conocer los valores de las siguientes variables:

Ingreso mensual

Gastos fijos

Gastos variables

Ahorro mensual

Recuerde que el valor del ahorro mensual debe ser realista con sus condiciones e ingresos; de no ser así, lo más probable es que no logre cumplir su objetivo de ahorro, pues necesitará el dinero para suplir las necesidades básicas.

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Para cumplir con dicha meta, se deben ahorrar mensualmente $1.400.000.

Así mismo, para cumplir con este monto, se le recomienda que ahorre cada semana del mes (cuatro semanas) una cifra de $350.000.

Estos son los montos son los necesarios para completar los 7 millones en 5 meses, ya que el valor de la prima varía por sus ingresos, por lo que si desea incluir este beneficio económico, inclúyalo en el ahorro para hacerlo más llevadero, o inclusive para aumentar la meta.

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¿Qué puedo hacer para ahorrar en un plazo corto?

Automatizar el ahorro: Una de las estrategias más seguras para asegurar que se cumple la meta de ahorro mensual es automatizar el proceso, es decir, configurar transferencias automáticas desde la cuenta principal a una cuenta de ahorros dedicada al objetivo.

Esto le permitirá realizar la transferencia al inicio de cada mes, antes de destinar dinero a otros gastos.

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Reducir gastos hormiga y optimizar consumo: Los gastos hormiga son pequeños desembolsos diarios que, sumados, representan cantidades significativas a lo largo del tiempo. Identificar y recortar estos gastos puede liberar montos adicionales que se destinen directamente al plan de ahorro.

Herramientas de ahorro con rendimiento: Existen instrumentos financieros que pueden aportar un rendimiento adicional al dinero guardado, como por ejemplo el CDT. Esta alternativa ofrece tasas de interés fijas por un plazo determinado y ayuda a evitar el retiro anticipado del dinero. Al colocar parte del ahorro en un CDT de seis meses, la suma total puede crecer ligeramente gracias al rendimiento.

Por último, se recomienda hacer un seguimiento mensual, comparando lo ahorrado con lo proyectado, y hacer ajustes si los ingresos cambian. Una tabla o plantilla puede ser útil para marcar cada mes el avance hacia la meta de los $7 millones. La clave está en convertir el ahorro en una prioridad fija, no en una opción, y en mantener la constancia mes a mes.

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