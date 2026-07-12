Lista de vehículos exentos del seguro obligatorio SOAT en Colombia 2026: ¿Requieren matrícula?

El SOAT es un tipo de seguro de accidentes de tránsito, muchos conductores de vehículos no conocen, bien sea las tarifas o si deben pagar este seguro. Aquí le contamos cuáles son esos vehículos exentos de este pago.

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¿Qué es el SOAT?

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es un seguro indispensable en Colombia que cubre los gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, de incapacidad permanente y funerarios de las personas lesionadas (ocupantes y/o peatones) en un accidente de tránsito, sin importar quién fue el culpable; no cubre daños materiales al vehículo ni a terceros, solo daños corporales a las personas. Es obligatorio para todo tipo de vehículos y sus tarifas son reguladas por la Superintendencia Financiera.

Tarifas del SOAT:

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció el ajuste de las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que entra en vigencia desde este 2026. La entidad confirmó que las categorías sujetas a tarifas diferenciales tendrán un incremento del 5,17% para 2026.

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Los vehículos con tarifa diferencial de acuerdo con el último decreto son:

Ciclomotores

Motos de menos de 100 c.c.

Motos entre 100 y 200 c.c.

Motos de más de 200 c.c.

Motocarros

Tricimotos

Cuadriciclos

Servicio público de pasajeros que tienen riesgo alto por exposición y uso, como:

Microbús urbano

Microbús intermunicipal

Bus urbano

Bus intermunicipal

Otros vehículos clasificados en riesgo diferencial:

Motocarro de carga

Vehículos especiales como ambulancias y transporte escolar

Vehículos de transporte público individual como los taxis

Para las otras categorías, que representan aproximadamente la mitad del parque automotor, el aumento será menor, con un ajuste estimado de 0,38%.

¿Cuáles son los vehículos que están exentos del SOAT?

Los vehículos que están exentos de portar y pagar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) son aquellos que son eléctricos livianos o de movilidad personal urbana (como patinetas y bicicletas eléctricas).

Estos automotores deben cumplir con unas condiciones que son las siguientes:

Tener una potencia nominal igual o inferior a 1.000 vatios.

Pesar menos de 60 kilogramos (con batería incluida) o, en caso de superar este peso, no exceder los 40 km/h.

Transitar exclusivamente por ciclorrutas.

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¿Estos vehículos requieren matricula?

Los vehículos que están legalmente exentos de pagar el SOAT en el país no requieren tener una matrícula o una licencia de conducción, debido al tipo de automotor que refieren.

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