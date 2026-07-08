Concurso docente de ingreso 2026: ¿Cuántas preguntas tiene el examen? Criterios de MinEducación

El concurso de méritos para ingresar al servicio educativo del país es un proceso mediante el cual a los aspirantes se les realizan una serie de pruebas que evalúan sus aptitudes, su experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y sus condiciones de personalidad para ocupar cargos de la carrera docente.

Esta estrategia tiene la finalidad de determinar la inclusión de los aplicantes en un listado elegible, a su vez que se fija un espacio dentro del mismo y así garantizar la disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que están disponibles en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal.

Es importante señalar que la ley que establece las funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivos docentes y docentes del Sistema Especial Docente es la Resolución 3842 de 2022.

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¿Cuántas preguntas tiene el examen del concurso docente?

En general, estas pruebas de concursos de méritos son fundamentales, ya que de esta forma se realiza una evaluación objetiva de los conocimientos y competencias de los postulantes.

Dicho examen aún no cuenta con una cantidad exacta de preguntas, ya que esta cifra se dará a conocer tan pronto sean publicados los acuerdos, fecha que ya fue compartida por la Comisión Nacional del Servicio Civil en sus redes sociales.

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Sin embargo, para tener mayor claridad de lo que será evaluado por la institución, le compartiremos los aspectos que serán evaluados en este concurso, estando compuestos por estas pruebas:

Prueba de aptitudes y competencias básicas

Aquí los evaluadores determinarán los siguientes aspectos de los aplicantes:

Conocimientos específicos del área

Lectura crítica

Razonamiento cuantitativo

Competencias blandas: liderazgo, ética, trabajo en equipo y ciudadanía

Competencias pedagógicas para evaluar, formar y enseñar

Así mismo, se tiene prevista realizar una prueba psicotécnica, la misma que tiene la finalidad de evaluar las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los candidatos.

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¿Cuándo serán publicados los acuerdos en borrador y el precio del pin?

De acuerdo a un video publicado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en sus redes sociales, los proyectos de acuerdo, el anexo técnico y la OPEC preliminar serán publicados en el mes de septiembre del 2026.

Mientras que en el mes de octubre se presentará el proceso de selección ante la sala plena de comisionados para su análisis y aprobación definitiva.

Ahora bien, el proceso de inscripciones de todos los aspirantes de esta convocatoria dará apertura desde noviembre hasta diciembre del presente año, donde los derechos de participación (PIN) tendrán un costo de $87,550.

Se invita a los interesados en ingresar al servicio público como docentes o directivos docentes a prepararse desde ya y mantener actualizada toda la información y documentación en la plataforma SIMO. Además, es fundamental consultar constantemente los canales oficiales de la CNSC para estar al tanto de novedades y avances del proceso”, señaló la entidad.

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