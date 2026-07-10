¿Las herencias prescriben? Este es el tiempo límite para no perder este derecho, según la ley

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, una herencia es considerada como tal cuando alguien deja estipulado por escrito que traspasará capital y/o bienes a otra persona cuando el titular original fallezca; generalmente, a otro familiar.

Esto se establece en el artículo 1008 del Código Civil, que distingue entre sucesión a título universal, es decir, cuando se transmiten todos los bienes, derechos y obligaciones, y sucesión a título singular, que hace referencia a cuando se adjudican bienes o derechos específicos del patrimonio.

¿Qué tipos de herencia existen en Colombia?

De acuerdo a la legislación colombiana, el traspaso de dinero o bienes puede ser considerado como herencia si se llevó a cabo de tres formas:

Herederos llegan a un común acuerdo : Si los beneficiados del traspaso están de acuerdo en la repartición de los bienes, deben asistir a una notaría donde se expide un documento privado o escritura pública, en la que queda estipulado dicho trato.

: Si los beneficiados del traspaso están de acuerdo en la repartición de los bienes, deben asistir a una notaría donde se expide un documento privado o escritura pública, en la que queda estipulado dicho trato. Falta de acuerdos por parte de los herederos: Sin embargo, también puede existir el escenario en donde los familiares no llegan a una conciliación respecto a la forma o cantidad en cómo se dividirá la herencia. En este caso se acude ante un juez y es necesario contar con un apoderado o abogado.

Sin embargo, también puede existir el escenario en donde los familiares no llegan a una conciliación respecto a la forma o cantidad en cómo se dividirá la herencia. En este caso se acude ante un juez y es necesario contar con un apoderado o abogado. Contador como testamentario: La persona propietaria de la herencia puede delegar la distribución de dicha ayuda económica a un tercero, el cual será el encargado de decidir la forma en que terminarán las propiedades del dueño original.

¿Cuánto tiempo se demora en prescribir una herencia en Colombia?

De acuerdo al artículo 1326 del Código Civil, a partir de la fecha del fallecimiento del causante, si no hay testimonio, el heredero tendrá un plazo de diez años para realizar los trámites de petición de herencia. Al momento en que el plazo venza, dicha herencia se prescribirá.

En caso de que el heredero final sea menor de edad, el tiempo para presentar su derecho de petición a herencia se coloca en pausa y, al cumplir la mayoría de edad, le empiezan a contar los diez años que estipula la ley para tramitar su derecho a patrimonio.

En personas con algún tipo de discapacidad, el plazo para gestionar dicha solicitud iniciará al instante en que la persona cumpla la mayoría de edad o hasta que se le designe un responsable legal; a partir de ese momento, los diez años empezarán su cuenta regresiva.

¿Qué pasa si no se hace el proceso de sucesión del patrimonio en 10 años?

Si se transcurre la totalidad del tiempo del plazo establecido por la ley, la prescripción puede ser alegada por quienes hayan poseído o administrado los bienes durante ese tiempo, lo que significa que el poseedor podría conseguir la titularidad legal y definitiva de la herencia a su favor.

En caso de que una persona desee realizar un proceso de venta del patrimonio que se considere como herencia, si este no se ha formalizado antes de los 10 años, dicho procedimiento no será posible. Dado que, según el Ministerio de Justicia, los bienes permanecerían en situación irregular y no pueden ser vendidos ni cedidos, lo que puede traer complicaciones legales y financieras para quienes resultan beneficiarios.

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