Deudas con el Fondo Nacional del Ahorro, ¿prescriben? Explicación según el Código Civil. Imagen de referencia a FNA/ Getty Images

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una entidad financiera del Estado colombiano, está adscrita al Ministerio de Vivienda y su principal función es administrar las cesantías y el ahorro voluntario de los ciudadanos. Su objetivo es convertir estos recursos en créditos hipotecarios y educativos para facilitar el acceso a vivienda. La entidad tiene varias líneas de ahorro para hacer que los colombianos puedan acceder de forma fácil a obtener vivienda propia.

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Tiene créditos para trabajadores independientes, pensionados, por medio de cesantías, hipotecarios y educativos. Cada uno de ellos con diferentes opciones para hacer más fácil los procesos, según la capacidad de endeudamiento.

Para muchos de los colombianos que han accedido a estos créditos, es una duda importante saber si las deudas prescriben y si es así, ¿qué se puede hacer?, le explicamos cómo funciona la prescripción de las deudas en el país.

¿Qué es la prescripción de las deudas?

La prescripción de una deuda en el país se refiere al momento en el que no hay una obligación del pago de la misma. Esto, según el Código Civil de Colombia, se da en diferentes periodos de tiempo, dependiendo del plazo establecido del crédito solicitado en su momento.

En general, todas las deudas tienen la posibilidad de prescribir. Por ejemplo, las deudas con tarjetas de crédito, arriendo de inmuebles o multas relacionadas con infracciones de tránsito tienen un plazo de cobranza de 3 años; para deudas con la DIAN o Secretaría de Hacienda, el periodo aumenta a 5 años.

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¿Las deudas con el Fondo Nacional del Ahorro prescriben?

Con lo dicho anteriormente, las deudas que existen con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) prescriben, pero este proceso no es automático. En el país, los créditos hipotecarios o de vivienda tienen un plazo de prescripción de 5 años para la acción ejecutiva y 10 años para la acción ordinaria, contados desde el momento en que se dejó de pagar la primera cuota en mora.

Sin embargo, para las hipotecas (la garantía sobre el inmueble) el término es de 10 años. Ten en cuenta que la prescripción no es automática; debe ser declarada por un juez mediante un proceso civil.

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¿Cómo solicitar la prescripción de una deuda en Colombia?

Tal como lo señala el Ministerio de Justicia de Colombia, el proceso de prescripción de una deuda se realiza a través de un juzgado civil en el que exista un proceso de cobro. Después, dentro de diez días, se presentan pruebas que aleguen que el tiempo de cobranza ya superó el tiempo estipulado presentado.

Una vez mostrado esto ante el juez, se citará tanto al deudor como al acreedor y se determinará si el préstamo se puede cobrar o no.

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