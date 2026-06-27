Pensión para independientes 2026: ¿Cuánto debe cotizar al mes para jubilarse con 3 millones?

En medio de la vida laboral, es común comenzar a planificar la jubilación, pues este se ha convertido en uno de los temas que más preocupación generan entre los trabajadores, mucho más teniendo en cuenta los diversos cambios que, con el tiempo, han modificado los requisitos para llegar a la mesada pensional.

En Colombia, ya sea como empleado, independiente e incluso desde el extranjero, las personas tienen la posibilidad de afiliarse a una entidad pública o privada que se encargue de administrar las pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en el país. Entre las opciones a escoger se encuentra Colpensiones, el fondo de pensiones del Estado colombiano.

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DE acuerdo a información del Ministerio de Salud, el trabajador independiente deberá realizar de manera mensual aportes al fondo de pensiones según los ingresos que obtenga, que, según el Decreto 780 de 2016, la tarifa se calculará sobre el 40% de sus ingresos mensuales.

Adicionalmente, el costo total del aporte a pensión se tomará calculando el 16% sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), mientras que por concepto de salud se tomará el 12,5%.

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¿Cuánto debe cotizar al mes un trabajador independiente para jubilarse con 3 millones?

Esta información la podremos obtener usando la calculadora para ingreso base de cotización IBC y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (SGSS).

Esta herramienta diseñada por la UGPP facilita el cálculo del Ingreso Base de Cotización IBC, requerido para liquidar y pagar aportes al Sistema General de Seguridad Social a las personas naturales que perciben ingresos como independientes.

Para obtener una mesada de $3.000.000, su base de cotización promedio durante los años exigidos por la ley debe ser de aproximadamente $4.500.000. Esto se calcula previendo una tasa de reemplazo (el porcentaje que te devuelven de lo que venías declarando) de entre el 65% y el 67% al cumplir las semanas requeridas.

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Requisitos para la afiliación a Colpensiones como independiente en Colombia

Para que un trabajador tenga la posibilidad de afiliarse a Colpensiones de manera independiente, deberá cumplir con unos requisitos establecidos por el fondo público.

Ser ciudadano colombiano o extranjero con residencia legal en Colombia.

o extranjero con residencia legal en Colombia. Tener un documento de identidad válido (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte).

(cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte). Estar vinculado laboralmente o tener capacidad adquisitiva para realizar aportes como independiente.

o tener capacidad adquisitiva para realizar aportes como independiente. No estar afiliado a otro régimen pensional.

pensional. Contar con un correo electrónico activo.

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¿Cuáles son los fondos pensionales que existen en Colombia?

En Colombia existen dos tipos de regímenes de pensión que conforman el Sistema General de Pensiones.

El primero es el régimen de Reparto o de Prima Media (RPM), que vendría siendo el fondo de pensiones público que es administrado por Colpensiones.

El segundo es el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que es el fondo de pensiones privado, que en el país está administrado por diferentes entidades como lo serían Colfondos, Porvenir y Protección y Skandia.

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