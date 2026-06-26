Cinco sismos en el Cinturón de Fuego del Pacífico en 24 horas, ¿qué significa? Análisis de expertos. Grok

El norte de Venezuela experimentó el pasado 24 de junio de 2026 un doblete sísmico con magnitudes que no se veían hace más de un siglo. El Gobierno informó que, a raíz de los terremotos, se tiene registro hasta ahora de más de 500 fallecidos y cerca de 3.000 personas heridas.

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A causa de la incertidumbre y el temor generado por las consecuencias devastadoras del fenómeno geológico, las redes se llenaron de información relativa a otros movimientos telúricos que se presentaron ese mismo día.

Dadas las circunstancias, ha surgido la preocupación por una posible relación entre hasta cinco sismos registrados el 24 de junio en diferentes partes del mundo, los cuales podrían estar conectados por la influencia de una amplia zona geológica conocida como el Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Cuáles fueron los sismos registrados el 24 de junio de 2026?

De acuerdo con datos oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y otras autoridades internacionales, el 24 de junio de 2026 se registraron varios sismos alrededor del Cinturón de Fuego del Pacífico.

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Además del doblete sísmico de Venezuela, que tuvo magnitudes de 7.2 y 7.5, los otros cinco sismos considerables registrados en la misma fecha fueron los siguientes:

Filipinas (Mar de China Meridional, cerca de Luzón): Magnitud 5.0. 20 horas antes de los terremotos en Venezuela.

Magnitud 5.0. 20 horas antes de los terremotos en Venezuela. Papúa Nueva Guinea (cerca de Panguna, Bougainville): Magnitud 5.1. 15 horas y 47 minutos antes.

Magnitud 5.1. 15 horas y 47 minutos antes. California (Redwood Valley, condado de Mendocino): Magnitud 5.6. Casi 7 horas antes del doblete en Venezuela.

Magnitud 5.6. Casi 7 horas antes del doblete en Venezuela. Perú (Ucayali): Magnitud 4.6. 5 horas y 39 minutos antes.

Magnitud 4.6. 5 horas y 39 minutos antes. Japón (costa de Kuji): Magnitud 6.9. 25 minutos y 4 segundos después de los terremotos de Venezuela (el más cercano en el tiempo).

Sismos en el Cinturón de Fuego del Pacífico el 24 de junio de 2026. AFP/Anadolu Ampliar Sismos en el Cinturón de Fuego del Pacífico el 24 de junio de 2026. AFP/Anadolu Cerrar

Aunque estos sismos llamaron la atención de las personas, solo el doblete de Venezuela llegó a un nivel elevado de devastación. Aparte de estos terremotos en Japón, California (Estados Unidos) y las demás ubicaciones citadas, se presentaron únicamente daños menores, sin pérdidas humanas.

¿Están conectados los sismos del 24 de junio en el Anillo de Fuego?

Aunque surgió gran expectativa y preocupación entre las personas en el mundo ante la posibilidad de un supuesto “efecto dominó” entre los diferentes sismos que se presentaron el 24 de junio, la ciencia ha concluido de manera casi unánime que no hay ninguna relación posible entre estos eventos.

“Que hayan ocurrido en proximidad temporal cercana es casi con certeza solo una coincidencia estadística”, señaló al respecto el científico Peter Stafford del Colegio Imperial de Londres.

De acuerdo con el Smithsonian, cerca del 90 % de los terremotos en el mundo ocurren entre los 40.250 kilómetros que recorre el Cinturón de Fuego del Pacífico, que va desde Suramérica hasta la costa este de Norteamérica, a través del estrecho de Bering, hasta Japón y Nueva Zelanda.

Aunque terremotos de grandes magnitudes pueden, en efecto, desencadenar otros eventos en ubicaciones distantes a través de la transferencia de estrés dinámica, según explica el USGS, esto no es lo que ocurrió en Venezuela y otras zonas el 24 de junio.

Sobre estos hechos, el geofísico William Barnhart del USGS señaló a NPR que el doble terremoto de Venezuela y los sismos de California y Japón son “completamente ajenos”. En el caso de Venezuela, las fallas asociadas al evento tienen una relación indirecta con las placas tectónicas que se encuentran en la zona de influencia del Cinturón de Fuego.

¿Qué es el sesgo de atención global?

Un estudio de 2019 llevado a cabo por un equipo multidisciplinar de sismólogos y científicos sociales, liderados por la geofísica Marie-Amelie Deves, aborda el fenómeno de la atención desbordada que reciben los terremotos cuando se produce un evento de gran magnitud.

Estas situaciones llevan a que se produzca un “sesgo de atención”, el cual lleva a las personas a creer que se pueden presentar olas o un efecto dominó de movimientos telúricos, cuando estos en realidad son eventos cotidianos, sobre todo en zonas como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Como señala a su vez Barnhart: “Los terremotos ocurren todo el tiempo (...) La mayoría de las personas no les presta atención porque muchos de ellos ocurren en el océano, donde no hay afectados”.