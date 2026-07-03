LINK formulario retiro de cesantías FNA: Paso a paso para descargarlo y requisitos para retirarlas

Dinero colombiano y logo del FNA. Foto: Getty Images y Redes sociales del FNA. .

Las cesantías corresponden a un derecho laboral que tienen todos los trabajadores y que sirven como una protección en caso de que la persona quede desempleada. En esos casos, el dinero puede ser retirado cuando se decide hacer la terminación del contrato.

Sin embargo, también pueden ser retirados en caso de que el empleado quiera realizar una compra de vivienda o lote, construcción o mejora de vivienda; o pagar algún programa educativo (ya sea una matrícula o pensión).

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Esto no constituye un salario adicional, sino que es una provisión que el empleador debe depositar para sus empleados en alguna entidad financiera.

El Fondo Nacional del Ahorro es una de esas entidades que reciben las cesantías de los colombianos que se encuentran afiliados a esta, por lo cual ese dinero puede retirarse para la compra de vivienda.

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¿Cómo retirar cesantías en el FNA?

Este trámite se puede realizar a través del sitio web oficial del Fondo Nacional del Ahorro, o descargando la aplicación para teléfonos móviles a través de las tiendas de aplicaciones correspondientes a los sistemas operativos (IOS o Android).

Este es el enlace oficial para hacerlo desde la página web, donde deberá ingresar su tipo y número de documento:

https://www.fna.gov.co:8081/CWC/services/cobis/web/app/index.html#!/genFormRetCes

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Una vez ingresado en la plataforma, se debe registrar con el documento de identidad y la contraseña asignada con su respectiva afiliación del FNA. Una vez ingresado al sistema, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones para hacer el retiro correspondiente de las cesantías:

El empleador debe tener asignada y autorizada la Clave Multiusuario de cesantías.

En la cuenta debe tener saldo disponible para retirar.

para retirar. Los trámites de personas fallecidas se deben hacer a través de los puntos de atención correspondientes.

se deben hacer a través de los puntos de atención correspondientes. No debe haber un trámite de crédito en proceso de aprobación.

No debe haber trámites anteriores de retiro de cesantías sin finalizar.

El valor máximo permitido para retirar no debe superar los 100 millones de pesos.

El FNA realizará el giro únicamente a la cuenta bancaria a nombre del afiliado.

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Una vez presentado esto, se debe seleccionar la cuenta de cesantías empresarial por la cual se efectuará el retiro. Allí le pedirá una confirmación de identidad que es necesaria para confirmar que se trata de la persona titular de la cuenta.

Luego le pedirá contestar algunas preguntas de validación extra, y una vez terminado ese proceso, se radicará el trámite de manera automática, remitiendo un correo al empleador con información de la solicitud que usted acaba de realizar.

Recuerde que las solicitudes radicadas por el método virtual que ofrece el FNA no requieren de la presentación de documentos físicos. El monto máximo para el retiro de cesantías a través de los canales virtuales corresponde a un salario mínimo integral vigente para el año en curso.

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