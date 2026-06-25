La diferencia entre terremoto, temblor y sismo: El caso de Venezuela que ha dejado 188 muertos. Imagen de Getty / asbe

El pasado miércoles 24 de junio ocurrió un terremoto de 7.5 grados en Venezuela, este movimiento telúrico desató una serie de réplicas y temblores, adicionalmente una alerta de tsunami por la magnitud del evento.

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Sin embargo, hay claras diferencias entre temblores, terremoto, sismos y otras denominaciones para estos movimientos de las placas tectónicas de la tierra.

Por ejemplo, Colombia es un país sísmicamente muy activo, pues hay diferentes placas tectónicas que están en contacto y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC) En promedio, en el país hay 2.500 sismos al mes, pero la mayoría no son de magnitud ni de intensidad relevantes.

De acuerdo con el SGC, estos términos son sinónimos, se pueden usar para hablar del mismo fenómeno, pero en algunas regiones del mundo se le ha dado un énfasis especial a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han dejado víctimas.

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Terremoto:

Este término se utiliza para hablar de macrosismos que son devastadores y que alteran el terreno o colapsan ciudades. Un terremoto puede causar destrozos en las ciudades, incendios, tsunamis o maremotos, avalanchas y hasta ha sucedido que volcanes entren en erupción.

Temblor:

El término temblor se usa para un sismo de baja magnitud que genera una vibración leve o moderada de la tierra. La población lo percibe, pero no provoca daños materiales estructurales ni pone en riesgo la vida de las personas.

Sismo:

Por otro lado, un sismo es el término que se utiliza en general para cualquier movimiento. Varios científicos e instituciones oficiales, lo prefieren para referirse al movimiento de las placas tectónicas sin importar si es imperceptible o devastador.

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El caso de Venezuela:

El caso de Venezuela es particular ya que se presentaron dos terremotos de gran magnitud, uno de ellos de 7.5 y otro de 7.2 puntos de magnitud, estos causaron varias réplicas y sismos que fueron sentidos por los habitantes de la zona impactada en la nación bolivariana.

¿Los temblores se relacionan?

Los sismos no se relacionan el uno con el otro. La corteza de la tierra está en continuo movimiento y se acumula energía por el movimiento de las placas tectónicas.

En el único caso que los sismos pueden estar relacionados, es dependiendo de la ubicación geográfica y la actividad sísmica de la zona. Por ejemplo, cuando un sismo es seguido por réplicas. Estas réplicas pueden continuar durante días, semanas o incluso meses después del evento principal.

También se puede presentar la activación de fallas cercanas. Si un sismo es lo suficientemente grande, puede desencadenar otros sismos, especialmente si las fallas están interconectadas.

Pero, no todos los sismos están relacionados entre sí, y los sismos pueden ser causados por diferentes procesos geológicos en diferentes ubicaciones geográficas.

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