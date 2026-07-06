Desde esta fecha en julio se reduce jornada laboral en Colombia: Así quedaría según Ley 2101 de 2021

La reducción de la jornada laboral es, probablemente, una de las leyes que más han festejado los trabajadores, pues desde 2021 se ha venido implementando la Ley 2101, que establece la reducción gradual de las horas de trabajo semanales.

Normativa que entrará en rigor el próximo 16 de julio de 2026, disminuyendo así dos horas a la jornada laboral para alzar el límite definitivo; la medida es producto de la Ley 2101 de 2021, siendo su cumplimiento de carácter obligatorio para todos los empleadores del país.

El objetivo de esta ley es reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, con la condición de no disminuir el salario; esto significa que, aunque las personas laboren menos horas a la semana, sus ingresos mensuales, prestaciones sociales y demás garantías adquiridas se mantendrán intactos.

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¿Cómo se implementará la reducción de la jornada laboral en Colombia?

La ley contempló dos alternativas para los empleadores: la implementación automática de las 42 horas semanales o la reducción gradual desde la entrada en vigencia:

16 de julio de 2023: Se redujo la primera hora, pasando de 48 a 47 horas semanales.

Se redujo la primera hora, pasando de 48 a 47 horas semanales. 16 de julio de 2024: Se redujo otra hora, fijando el límite en 46 horas semanales.

Se redujo otra hora, fijando el límite en 46 horas semanales. 16 de julio de 2025: Se aplicará una reducción de dos horas, situando la jornada en 44 horas semanales.

Se aplicará una reducción de dos horas, situando la jornada en 44 horas semanales. 16 de julio de 2026: Se ejecutará la reducción final de dos horas, consolidando la jornada máxima legal en 42 horas semanales.

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¿Cómo funcionará la nueva jornada y el límite diario?

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la distribución del tiempo de trabajo diario también tendrá cambios significativos. Según el Artículo 2.º de la Ley 2101 de 2021, las 42 horas podrán ser distribuidas entre el empleador y el trabajador en 5 o 6 días a la semana.

Conviene mencionar que se deberá garantizar el día de descanso obligatorio al trabajador, salvo en las excepciones presentadas.

En el caso de la jornada flexible, del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2101, se podrá acordar que las 42 horas se repartan durante la semana sin que se generen recargos por trabajo suplementario u horas extras.

Para los trabajadores que estén bajo esta modalidad, se deberá laborar como mínimo cuatro horas continuas al día y un máximo de hasta nueve diarias.

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¿Aumentará el pago por trabajar los domingos y festivos?

Sí, a partir del 1 de julio de 2026, los trabajadores en Colombia recibirán un recargo del 90 % por laborar fines de semana y festivos, camino a alcanzar el 100 % en 2027. La nueva reforma laboral estipula que aumentarán de forma escalonada en las siguientes fechas clave:

A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%.

se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a A partir del primero de julio de 2026 , se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.

, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio en los términos de este artículo.

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