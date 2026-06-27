Abren convocatorias en inglés para universitarios de Bogotá: conozca los requisitos para aplicar

El Centro Colombo Americano de Bogotá junto a la Embajada de Estados Unidos en Colombia abrieron la convocatoria para la quinta edición de la Beca Martin Luther King Jr., una iniciativa que combina la formación en liderazgo e inglés para potenciar a los líderes del futuro.

Para esta oportunidad, el programa pone a disposición 74 becas dirigidas a estudiantes universitarios que cursen entre tercer y quinto semestre y vivan en Bogotá o municipios cercanos.

Lea también: Unesco abre convocatoria internacional para maestrías: conozca programas, requisitos y cómo aplicar

Además del desempeño académico, el proceso de selección tiene como objetivo identificar jóvenes con interés en el liderazgo, el trabajo comunitario, el voluntariado o la generación de iniciativas que contribuyan al bienestar de sus comunidades.

Dos grupos de convocatorias

La convocatoria Centro Colombo Americano de Bogotá junto a la Embajada de Estados Unidos en Colombia contempla dos cohortes.

La primera contempla 40 cupos y está destinada para estudiantes que ya tengan un nivel de ingles A2 y tendrá una duración de un año, en la que recibirán 440 horas de formación en inglés y 50 horas de talleres de liderazgo.

La segunda destinará 34 cupos para jóvenes que aún no cuenten con conocimientos previos del idioma y se realizará en dos años, que contará con cerca de 800 horas de formación en inglés y 50 horas de talleres de liderazgo.

De igual manera, las clases de inglés se podrán cursar de manera presencial o virtual, mientras que los espacios de liderazgo se realizarán presencialmente en la ciudad de Bogotá con el objetivo de fortalecer habilidades de trabajo en equipo, participación y transformación social.

Lea más: BBVA y Bancamía abren convocatorias para hijos de microempresarios vulnerables: Conozca cómo aplicar

Requisitos y beneficios de la convocatoria

La convocatoria estará abierta hasta el próximo domingo 28 de junio y los interesados podrán realizar su inscripción a través del sitio web oficial de la beca.

Nivel ingreso A1

No requiere conocimiento previo en inglés.

Duración de dos años.

800 horas de formación en inglés durante dos años.

50 horas de talleres de liderazgo.

Material educativo incluido.

Beneficios como estudiante del Colombo Americano.

Acceso a programación académica y cultural.

Exposición a cultura y valores estadounidenses.

34 cupos para las personas que ingresen en A1.

Nivel ingreso B1

Demostrar un nivel A2 mediante una prueba otorgada por el Centro Colombo Americano.

Duración de un año.

440 horas de formación en inglés durante un año.

50 horas de talleres de liderazgo.

Material educativo incluido.

Beneficios como estudiante del Colombo Americano.

Acceso a programación académica y cultural.

Exposición a cultura y valores estadounidenses.

40 cupos para las personas que ingresen en B1.

Las personas que sean seleccionadas accederán a la formación académica sin costo, materiales de estudio, plataformas digitales, actividades culturales y espacios de liderazgo diseñados para fortalecer sus habilidades personales y profesionales.

Le recomendamos: Así operan las páginas falsas que suplantan a la FIFA para estafar usuarios y robar datos bancarios

La beca representa una oportunidad para conectarse con otros jóvenes comprometidos con la transformación de sus territorios y la iniciativa superará los 200 beneficiados, con lo que se ha fortalecido la comunidad con líderes que hoy impulsan proyectos y generan cambios positivos desde distintos sectores y regiones del país.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: