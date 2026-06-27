Abren convocatorias en inglés para universitarios de Bogotá: conozca los requisitos para aplicar
La convocatoria estará abierta hasta el domingo 28 de junio para estudiantes universitarios que cursen entre tercer y quinto semestre.
El Centro Colombo Americano de Bogotá junto a la Embajada de Estados Unidos en Colombia abrieron la convocatoria para la quinta edición de la Beca Martin Luther King Jr., una iniciativa que combina la formación en liderazgo e inglés para potenciar a los líderes del futuro.
Para esta oportunidad, el programa pone a disposición 74 becas dirigidas a estudiantes universitarios que cursen entre tercer y quinto semestre y vivan en Bogotá o municipios cercanos.
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Además del desempeño académico, el proceso de selección tiene como objetivo identificar jóvenes con interés en el liderazgo, el trabajo comunitario, el voluntariado o la generación de iniciativas que contribuyan al bienestar de sus comunidades.
Dos grupos de convocatorias
La convocatoria Centro Colombo Americano de Bogotá junto a la Embajada de Estados Unidos en Colombia contempla dos cohortes.
La primera contempla 40 cupos y está destinada para estudiantes que ya tengan un nivel de ingles A2 y tendrá una duración de un año, en la que recibirán 440 horas de formación en inglés y 50 horas de talleres de liderazgo.
La segunda destinará 34 cupos para jóvenes que aún no cuenten con conocimientos previos del idioma y se realizará en dos años, que contará con cerca de 800 horas de formación en inglés y 50 horas de talleres de liderazgo.
De igual manera, las clases de inglés se podrán cursar de manera presencial o virtual, mientras que los espacios de liderazgo se realizarán presencialmente en la ciudad de Bogotá con el objetivo de fortalecer habilidades de trabajo en equipo, participación y transformación social.
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Requisitos y beneficios de la convocatoria
La convocatoria estará abierta hasta el próximo domingo 28 de junio y los interesados podrán realizar su inscripción a través del sitio web oficial de la beca.
Nivel ingreso A1
- No requiere conocimiento previo en inglés.
- Duración de dos años.
- 800 horas de formación en inglés durante dos años.
- 50 horas de talleres de liderazgo.
- Material educativo incluido.
- Beneficios como estudiante del Colombo Americano.
- Acceso a programación académica y cultural.
- Exposición a cultura y valores estadounidenses.
- 34 cupos para las personas que ingresen en A1.
Nivel ingreso B1
- Demostrar un nivel A2 mediante una prueba otorgada por el Centro Colombo Americano.
- Duración de un año.
- 440 horas de formación en inglés durante un año.
- 50 horas de talleres de liderazgo.
- Material educativo incluido.
- Beneficios como estudiante del Colombo Americano.
- Acceso a programación académica y cultural.
- Exposición a cultura y valores estadounidenses.
- 40 cupos para las personas que ingresen en B1.
Las personas que sean seleccionadas accederán a la formación académica sin costo, materiales de estudio, plataformas digitales, actividades culturales y espacios de liderazgo diseñados para fortalecer sus habilidades personales y profesionales.
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La beca representa una oportunidad para conectarse con otros jóvenes comprometidos con la transformación de sus territorios y la iniciativa superará los 200 beneficiados, con lo que se ha fortalecido la comunidad con líderes que hoy impulsan proyectos y generan cambios positivos desde distintos sectores y regiones del país.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...