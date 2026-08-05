Más de 400 cursos virtuales del SENA 2026 gratuitos ¿Cómo inscribirse?: Tecnología, finanzas y más. Getty Images

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Colombia ofrece formación técnica y tecnológica gratuita para que las personas aprendan habilidades prácticas que les permitan impulsar el desarrollo de sus actividades productivas en diferentes sectores.

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Es así como la institución actualiza y presenta constantemente su oferta de cursos virtuales, los cuales se encuentran disponibles mediante convocatorias a lo largo de todo el año.

En esta ocasión, el SENA presenta una nueva convocatoria con 400 cursos virtuales cortos que permitirán actualizar los conocimientos en áreas que van desde la tecnología, finanzas y diseño, hasta administración, programación e idiomas.

¿Qué cursos virtuales gratuitos ofrece el SENA?

A través de su plataforma Zajuna, el SENA anunció la apertura de la nueva oferta de 400 cursos cortos virtuales a los que las personas se pueden inscribir gratuitamente en diferentes áreas del conocimiento técnico y tecnológico.

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El catálogo incluye formación en áreas específicas agrupadas por temáticas que incluyen las siguientes categorías:

Administración de la tecnología de la información

Administración de proyectos de construcción

Agroindustrial

Agrícola

Artesanías

Automatización y control

Automotriz

Calidad

Calidad en el desarrollo de software

Ciencia, tecnología e innovación

Contabilidad y finanzas

Diseño

Electricidad y electrónica

Especies menores

Forestal y medio ambiente

Fotografía

Gastronomía

Gerencia pública

Gestión administrativa

Gestión documental

Gestión organizacional

Gestión y administración de proyectos

Habilidades blandas

Habilidades digitales

Inglés (bilingüismo)

Manipulación de alimentos

Marroquinería

Mecánica y materiales

Mercadeo y logística

Multilingüismo

Música

Ofimática

Pedagogía

Prepárate para las pruebas Saber Pro

Producción pecuaria

Programación

Programas transversales

Química

SG-SST

Salud

Telecomunicaciones

Textil y confección

Transporte

Turismo

Cada una de estas categorías ofrece al menos un curso con habilidades específicas, como desarrollo web y de aplicaciones con diferentes lenguajes en la categoría de programación o el uso de AutoCAD y otras herramientas en el caso de diseño, entre muchos otros ejemplos.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del SENA?

Para conocer cuáles son los cursos cortos disponibles en la oferta de 400 publicados por el SENA, siga estos pasos:

Ingrese al micrositio habilitado por el SENA para conocer la oferta completa de cursos disponibles: https://ejecucionformacion.sena.edu.co/cursos-cortos Navegue a través de las diferentes categorías de su interés o utilice el buscador para seleccionar el curso de su interés. Una vez hallada la formación que desea tomar, podrá ver la ficha del curso o pasar directamente a la inscripción.

Tenga en cuenta que la inscripción en el curso se realiza a través de la plataforma Betowa; sin embargo, para validar la inscripción en su cuenta, deberá también actualizar sus datos y validar el correo electrónico a través de Sofía Plus, por donde recibirá toda la información y certificaciones del curso.

Adicionalmente, cabe anotar que la fecha estimada del inicio de cada curso se calcula, según explica el SENA, de acuerdo con la disponibilidad de instructores a cargo de la formación y la demanda de inscritos.

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