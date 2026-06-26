MinDefensa, en nombre de FFMM y Policía, pedirá ser víctima tras audios Clan del Golfo - Gobierno
Los audios fueron revelados por Noticias Caracol en donde aparece el excomisionado de paz Danilo Rueda hablando con alias ‘Jerónimo’, integrante de esa estructura armada.
MinDefensa, en nombre de FFMM y Policía, pedirá ser víctima tras audios Clan del Golfo - Gobierno
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Este viernes, 26 de junio, el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que el Ministerio de Defensa, en nombre de las Fuerzas Militares del país y la Policía, pedirá ser víctima en el marco de los audios revelados por Noticias Caracol del caso Clan del Golfo - Gobierno Nacional.
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Cabe recordar que el noticiero reveló una serie de audios que corresponderían a una conversación entre Danilo Rueda, excomisionado de Paz, y alias ‘Jerónimo’, del Clan del Golfo, la cual hizo parte de los acercamientos entre el Gobierno y ese grupo armado para su sometimiento a la justicia dentro de la política de paz total promovida por el Gobierno Petro.
“El Ministerio de la Defensa, en nombre de las Fuerzas Militares y de Policía, van a pedir que sean tenidas en cuenta en condición de víctimas de ese episodio. Pasan a ser víctimas por cuenta de las grabaciones del canal Caracol”, reveló Sánchez Cristo.
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Y es que en los audios, además, se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar y una “depuración en las Fuerzas Militares y de Policía”.
En la conversación mencionada, que habría tenido lugar el 2 de septiembre de 2022, Rueda habría dicho lo siguiente: “Yo les doy dos mensajes: uno, cese de bombardeos, y dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial (...) insisto en que esto no es fácil, porque la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y hay muestras públicas”.
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Por su parte, ‘Jerónimo’ le recordó a Rueda que el Clan del Golfo había puesto en marcha un cese al fuego unilateral desde el 7 de agosto de 2022 (el día en el que Petro asumió la Presidencia) y pidió al funcionario que sacara “a los grupos de infiltramiento” de la Policía y el Ejército de algunas regiones del país donde opera este grupo criminal.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...