MinDefensa, en nombre de FFMM y Policía, pedirá ser víctima tras audios Clan del Golfo - Gobierno

Este viernes, 26 de junio, el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que el Ministerio de Defensa, en nombre de las Fuerzas Militares del país y la Policía, pedirá ser víctima en el marco de los audios revelados por Noticias Caracol del caso Clan del Golfo - Gobierno Nacional.

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Cabe recordar que el noticiero reveló una serie de audios que corresponderían a una conversación entre Danilo Rueda, excomisionado de Paz, y alias ‘Jerónimo’, del Clan del Golfo, la cual hizo parte de los acercamientos entre el Gobierno y ese grupo armado para su sometimiento a la justicia dentro de la política de paz total promovida por el Gobierno Petro.

“El Ministerio de la Defensa, en nombre de las Fuerzas Militares y de Policía, van a pedir que sean tenidas en cuenta en condición de víctimas de ese episodio. Pasan a ser víctimas por cuenta de las grabaciones del canal Caracol”, reveló Sánchez Cristo.

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Y es que en los audios, además, se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar y una “depuración en las Fuerzas Militares y de Policía”.

En la conversación mencionada, que habría tenido lugar el 2 de septiembre de 2022, Rueda habría dicho lo siguiente: “Yo les doy dos mensajes: uno, cese de bombardeos, y dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial (...) insisto en que esto no es fácil, porque la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y hay muestras públicas”.

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Por su parte, ‘Jerónimo’ le recordó a Rueda que el Clan del Golfo había puesto en marcha un cese al fuego unilateral desde el 7 de agosto de 2022 (el día en el que Petro asumió la Presidencia) y pidió al funcionario que sacara “a los grupos de infiltramiento” de la Policía y el Ejército de algunas regiones del país donde opera este grupo criminal.

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