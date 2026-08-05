Fiscalía abrió indagación por audios que vinculan a Verónica Alcocer por uso irregular de recursos

La dirección de corrupción de la Fiscalía abrió indagación por audios de la exconsejera Eva Ferrer en los que señala a Verónica Alcocer de estar presuntamente relacionados con el manejo irregular de recursos y contrataciones públicas.

Cabe recordar que los audios los reveló la Revista Semana, y según la publicación, se trataría de conversaciones entre la colomboespañola Eva Ferrer, mejor amiga de la todavía esposa del presidente Gustavo Petro, haciendo señalamientos contra Alcocer y su círculo más cercano y presuntos manejos irregulares de dinero e influencia en entidades.

En los audios, Eva Ferrer habla sobre una “banda de criminales”, que estaría integrada supuestamente por algunos funcionarios del Gobierno y allegados a Verónica, quienes se encargarían de cumplir todo lo que ella desea.

La catalana habla sobre esto, ante el disgusto por dineros que, supuestamente, le deben desde la campaña presidencial y que no le han pagado.

También se señalaría que es el colmo que no le hayan pagado el dinero que presentó para la campaña presidencial del 2022, aun habiendo desempeñado varios roles en el Gobierno, pues recordemos que fue consejera presidencial para las Regiones y asesora del Dapre.

Según los audios revelados de la española, asegura que los gastos mensuales de la primera dama, son de más o menos “50.000 euros mensuales”, es decir, a cerca de 183,2 millones de pesos.

Caracol Radio conoció que el próximo 13 de agosto se llevará a cabo una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá para intentar resolver una reclamación económica presentada por la ciudadana colombo-española Eva Ferrer, quien fue amiga y asesora de Alcocer durante la campaña presidencial de 2022.

A la diligencia no solo asistirán Alcocer y Ferrer. También fue citado Manel Grau, empresario catalán cercano a la primera dama, quien, según la reclamación, habría participado en los acuerdos relacionados con la contratación de la consultora española.