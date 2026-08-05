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05 ago 2026 Actualizado 16:02

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Justicia

Fiscalía ordenó examen toxicológico a Angie Rodríguez tras denuncia de presunto intento de homicidio

El ente acusador ordenó a Medicina Legal que adelante este examen a la exdirectora del Dapre

Angie Rodríguez y Fiscalía. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Colprensa

Angie Rodríguez y Fiscalía. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Colprensa

Angie Rodríguez y Fiscalía. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Colprensa

César Rodríguez

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Tras la diligencia en la que Angie Rodríguez amplió su declaración dentro del marco de las denuncias por un intento de homicidio, la Fiscalía ordenó a Medicina Legal que le practique un examen toxicológico, puesto que la exdirectora del Fondo de Adaptación dijo que trataron de envenenarla.

Esta diligencia, que se extendió por más de seis horas, la Fiscalía recopiló nuevos materiales probatorios para continuar con la investigación de estas denuncias, en las que Rodríguez mencionó que intentaron afectar su salud a través del suministro de sustancias o medicamentos.

Según la defensa de Angie Rodríguez, para respaldar esta denuncia, hay más de siete testigos que también estarán involucrados en esta investigación.

Cabe recordar que la defensa de Angie Rodríguez, también presentó una denuncia por las amenazas de muerte, intimidaciones y presiones por presuntos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y contra bandas criminales que la están extorsionando, por lo que pide medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida, su integridad personal y la de su núcleo familiar.

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