Gloria Gaitán reveló el desplante que le hizo Petro cuando discutieron el nombre del Clan del Golfo
Gloria Gaitán, escritora y exmiembro de la Cámara de Representantes de Colombia, habla sobre la resolución que reconoce al Clan del Golfo como “Ejército Gaitanista”
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...