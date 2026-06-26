Con video Clan del Golfo muestra a sus hombres listos para entrar a la ZUT en Córdoba

El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo dice estar listo para entrar a la ZUT en Córdoba

Bogotá

En las últimas horas se conocieron unas imágenes que muestran un terreno solo con una explanada donde se tiene previsto instalar una Zona de Ubicación Temporal en Tierralta, Córdoba, para que ingresen gradualmente 400 hombres del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo.

En el lugar no hay nada construido que permita en este momento la llegada de los integrantes de este grupo.

Terreno previsto para la Zona de Ubicación Temporal en Córdoba Ampliar Terreno previsto para la Zona de Ubicación Temporal en Córdoba Cerrar

El Gobierno asegura que no se cumplieron unos compromisos para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal que estaba prevista para el jueves 25 de junio, como por ejemplo la entrega del listado de los hombres que ingresarían al espacio lo que hace imposible saber quiénes son y qué antecedentes tienen.

Integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo Ampliar Integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo Cerrar

Frente a esta dificultad el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, difundió un video en el que muestra a un pelotón de hombres con camuflado y armados, en lo que llaman una zona de preagrupamiento, según dicen listos para poder ingresar a la Zona de Ubicación Temporal una vez este espacio se pueda concretar y puedan hacer entrega de armas e iniciar su tránsito a la vida civil.

Además, este grupo le está pidiendo Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, designar observadores para verificar este proceso del cual dicen están comprometidos.