Denunciante que sigue en proceso contra Jorge Alfredo Vargas se pronuncia: “No me retracto de nada”

A través de un comunicado, la presunta víctima que continúa en el proceso en contra de Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual se refirió a los hechos ocurridos alrededor de la audiencia de imputación de cargos en contra del comunicador y reiteró sus denuncias.

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En esta comunicación la presunta víctima hace un recuento del proceso que llevó, tras los hechos que denuncia, cuestionó ese proceso “trabajando en Caracol Televisión fui acosada por Jorge Alfredo Vargas. Por eso presenté la queja ante la oficina correspondiente en el canal. Cuando el ministerio de trabajo se llevó esos documentos, a pesar de las negativas del canal a entregarlos, se judicializó el tema sin que yo, ni ninguna de las otras víctimas, presentáramos una denuncia”.

La denunciante, cuyo nombre se mantiene en reserva, hizo una aclaración y un reclamo.

“A pesar de todos los costos que las agresiones de Vargas y todo lo que ha ocurrido después han tenido sobre mi vida y mi salud mental, fui convocada a la audiencia de ayer sin mi consentimiento. Por eso pedí que mi nombre fuese anonimizado”, dijo.

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“La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiero que se haga justicia. Mi negación a que se revele mi nombre es una medida para protegerme de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público. No me retractó de nada de lo que acusé ante el canal y lo ratificaré ante la justicia de ser necesario, como es mi deber legal”, puntualizó.

Cabe recordar que en la audiencia de imputación de cargos, la defensa de esta presunta víctima y la Fiscalía solicitaron que no se revelara ningún dato de las denunciantes, por lo que esta diligencia fue reservada, al finalizar se conoció que Jorge Alfredo Vargas no aceptó estos cargos.

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Por otra parte, las otras tres periodistas vinculadas como presuntas víctimas en el proceso por presunto acoso sexual de Jorge Alfredo Vargas pidieron públicamente que se respete su decisión de no participar activamente en la investigación que adelanta la Fiscalía.

Aseguraron que nunca solicitaron hacer parte del proceso penal y que su prioridad es proteger su intimidad, su salud mental y evitar nuevas afectaciones derivadas del caso, por eso enviaron una comunicación a la Fiscal delegada ante la Corte Suprema.

A través de un comunicado, las mujeres señalaron que, tras presentar denuncias internas, consideran que Caracol Televisión adoptó medidas que les brindaron “verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición”.