Zona de Ubicación Temporal del Clan del Golfo en Córdoba no se instalará por incumplir requisitos

Protocolo de comunicación para el proceso de paz con el “Clan del Golfo”.

Caracol Radio conoció en exclusiva con fuentes del proceso de paz con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, que por ahora no se instalará la Zona de Ubicación Temporal en Tierra Alta, Córdoba, donde se esperaba que este jueves 25 de junio iniciara el traslado gradual de hombres de este grupo que entregarían armas e ingresarían para hacer tránsito a la vida civil con la presencia total del Estado colombiano.

La razón principal para que este espacio no se pueda poner en marcha es por una serie de incumplimientos de los procedimientos requeridos para la Zona de Ubicación Temporal.

Según pudo establecer Caracol Radio, el Gobierno no tiene en su poder el listado de los 400 hombres que ingresarían a la Zona de Ubicación Temporal que es clave para saber quiénes son y qué antecedentes tienen. Además, en el espacio no hay nada construido, lo que hace imposible que lleguen al lugar.

Recordemos que el presidente Gustavo Petro autorizó la creación de cinco Zonas de Ubicación Temporal para los diferentes procesos de paz, pero puso como condición que no podrían ingresar a estos espacios hombres que tengan solicitudes de extracción.

Se espera que las partes en conversación evalúen el tema y la viabilidad de este espacio en medio de un cambio de gobierno.