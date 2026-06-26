Nueva EPS tiene tres meses para publicar sus estados financieros desde el 2023

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Nueva EPS publicar los estados financieros del 2023, 2024 y 2025.

La decisión se da tras estudiar una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) que argumentaba que la EPS debía acatar las obligaciones legales relacionadas con la publicidad de su información financiera.

“La entidad está obligada a preparar, certificar, dictaminar, aprobar y publicar sus estados financieros de propósito general, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 222 de 1995”, dice la demanda.

“A la fecha, la Nueva EPS no ha cumplido el mandato legal. La ausencia de los estados financieros para las vigencias 2024 y 2025 incide en la información disponible para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación para las vigencias 2025 y 2026. Los estudios para la fijación de la UPC se efectuaron sin la información correspondiente a la EPS

con mayor número de afiliados del país, lo cual afecta la representatividad de la base de datos, la estimación del costo del aseguramiento en salud y compromete la asignación de recursos”, agregó.

El Tribunal determinó que, en efecto, Nueva EPS incumplió las obligaciones legales de divulgación de la información, lo que dificulta conocer la situación financiera de la entidad y ejercer control sobre los recursos públicos que administra, por lo que le dio tres meses a la entidad para cumplir con esta orden.

En el proceso de análisis de la demanda, el Tribunal rechazó los argumentos presentados por Nueva EPS según los cuales los estados financieros de 2023 no fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de octubre de 2025. El Tribunal consideró que las actuaciones administrativas internas no eximen a la EPS del cumplimiento de sus deberes legales.

Cabe recordar que Nueva EPS esta actualmente intervenida por el Gobierno Nacional y es la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados en el país, con más de 11 millones de usuarios.