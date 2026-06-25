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“Esperamos que se puedan tener canales directos con el nuevo gobierno”: abogado del Clan del Golfo

El abogado Ricardo Giraldo, que representa al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, habló en Caracol Radio sobre el proceso de traslado de los integrantes del grupo a las zonas de ubicación temporal (ZUT) y lo que se espera de cara al gobierno electo.

En desarrollo.

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