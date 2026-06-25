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25 jun 2026 Actualizado 13:55

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“Esperamos que se puedan tener canales directos con el nuevo gobierno”: abogado del Clan del Golfo

El representante legal del grupo armado habló en 6AM W sobre el traslado a las zonas de ubicación temporal y las expectativas para el diálogo.

“Esperamos que se puedan tener canales directos con el nuevo gobierno”: abogado del Clan del Golfo

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El abogado Ricardo Giraldo, que representa al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, habló en Caracol Radio sobre el proceso de traslado de los integrantes del grupo a las zonas de ubicación temporal (ZUT) y lo que se espera de cara al gobierno electo.

En desarrollo.

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