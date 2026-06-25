Si fue una promesa que hizo, la incumplió: abogado del Clan del Golfo por audios de Danilo Rueda

El abogado que representa al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia más conocido como el Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, se refirió a los audios revelados por Noticias Caracol en los que aparece el excomisionado de paz Danilo Rueda hablando con alias ‘Jerónimo’, integrante de esa estructura armada, y a las afirmaciones sobre supuestas garantías entregadas durante la fase exploratoria de los diálogos con el Gobierno nacional.

Uno de los puntos que generó mayor atención fue la frase en la que, según los audios conocidos, se habría hablado de que el Gobierno quedaría “congelado” frente a las acciones contra ese grupo armado. Sobre este punto, el abogado señaló que no puede confirmar la autenticidad de las grabaciones, pero cuestionó que se interprete como una garantía que haya permitido el crecimiento de la organización.

“Yo no soy una autoridad para certificar la autenticidad de esos audios o no. Pero, ¿qué dice él ahí? Y es quedarse congelados. Si fue una promesa que hizo, pues la incumplió de cabo a rabo porque el Ejército Gaitanista jamás dejó de ser bombardeado, nunca dejaron, cesaron las operaciones militares contra ellos ni las capturas”, afirmó.

Giraldo agregó que cualquier responsabilidad sobre esas declaraciones deberá ser asumida por el excomisionado Rueda. “Más de ahí es lo que dijo el excomisionado de paz, no puedo pronunciarme porque será él el que deba responder ante quien tenga que responder”, sostuvo.

Durante la conversación también aclaró que para el momento de los audios no tenía representación jurídica de la organización armada. “En 2022 yo no había recibido poder para representar al Ejército Gaitanista. Yo llegué apenas en febrero o marzo del 2023”, explicó.

Frente a los cuestionamientos sobre posibles exigencias del grupo al Gobierno, como cambios en las Fuerzas Militares o la Policía, suspensión de bombardeos o afectaciones a la inteligencia estatal, negó haber conocido solicitudes de ese tipo.

“El poder a mí no me lo da el Clan del Golfo, yo no sé qué es eso. A mí el poder me lo hace el Ejército Gaitanista de Colombia. Y desde que yo recibí el poder de ellos para representarlo, jamás en la vida he escuchado siquiera una relación con miembros de la fuerza pública”, afirmó.

Según el abogado, las peticiones que ha conocido desde que asumió la representación están relacionadas con garantías dentro de un eventual proceso de negociación. “Lo que han exigido ellos desde el minuto cero es que necesitan garantías de seguridad jurídica y personal, y que el Gobierno no los bombardee, que no ejerza acciones militares ofensivas contra ellos. Eso es absolutamente normal y lógico dentro de un modelo de negociación”, indicó.

Sobre los señalamientos de que el proceso de paz habría contribuido al fortalecimiento del grupo armado, aseguró que el crecimiento de una estructura ilegal no ocurre en periodos cortos de tiempo.

“Un grupo armado no crece de la noche a la mañana, no se da en un año, en dos años o en tres años. Eso es un proceso que viene de muchos años atrás porque requieren armamento, logística y llegar a los territorios”, explicó.

Por último, señaló que la visibilidad que hoy tiene el autodenominado Ejército Gaitanista está relacionada con la apertura del proceso de diálogo, pero no con un supuesto crecimiento generado por las conversaciones con el Estado.

“El Ejército Gaitanista está ahora en el ojo del huracán y es más conocido como grupo por el proceso de paz que le dio esa apertura para que muchas más personas lo conocieran. Pero ellos están desde 2008 o 2009 en muchas regiones del país. Que estén ahora más organizados porque estén en un estado mayor conjunto es otra cosa, pero el crecimiento no lo da un proceso de paz”, dijo al cierre de la entrevista en 6 AMW.

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