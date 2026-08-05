Victimas que no participan en caso Jorge Alfredo Vargas piden respetar su decisión

Periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas será imputado por el delito de acoso sexual, esto por presuntas conductas cometidas entre los años 2024 y 2026. Foto: Archivo

Las periodistas vinculadas como presuntas víctimas en el proceso por presunto acoso sexual de Jorge Alfredo Vargas pidieron públicamente que se respete su decisión de no participar activamente en la investigación que adelanta la Fiscalía.

Aseguraron que nunca solicitaron hacer parte del proceso penal y que su prioridad es proteger su intimidad, su salud mental y evitar nuevas afectaciones derivadas del caso, por eso enviaron una comunicación a la Fiscal delegada ante la Corte Suprema.

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A través de un comunicado, las mujeres señalaron que, tras presentar denuncias internas, consideran que Caracol Televisión adoptó medidas que les brindaron “verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición”.

No obstante, afirman que la Fiscalía insistió en contactarlas para que se constituyeran como víctimas dentro del expediente, pese a que manifestaron reiteradamente su negativa, “Aunque respetamos que el ente investigador actúe en cumplimiento de su deber constitucional y legal, hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra intención de no constituirnos por ahora como víctimas a través de un apoderado dentro del proceso que inició la Fiscalía”, explican.

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Las periodistas sostienen que verse involucradas públicamente en el proceso representa una revictimización y advirtieron que el manejo del caso las ha expuesto a escenarios de acoso judicial y mediático “hoy nos vemos obligadas a aclarar públicamente una situación que nunca buscamos protagonizar porque constituye para nosotras una revictimización”, mencionan.

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También aclararon que su decisión no implica una retractación ni desvirtúa los hechos denunciados, en ese mismo sentido invocaron los derechos de las víctimas contemplados en la legislación colombiana, especialmente la protección de su intimidad, dignidad y autonomía para decidir cómo afrontar una situación de violencia sexual.

Este pronunciamiento se conoce el mismo día en que Caracol Televisión presentó una nueva Política Integral para la Prevención, Atención y Eliminación del Acoso Sexual y las Violencias Basadas en Género, resultado del trabajo de una comisión independiente creada tras las denuncias.

Entre las medidas anunciadas están la creación de una oficina para recibir denuncias de forma confidencial, el fortalecimiento de los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas, y la implementación de acciones para prevenir la repetición de este tipo de conductas dentro de la organización.

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