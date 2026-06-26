¿Colombia puede pelear contra las selecciones favoritas del Mundial? Adolfo “Tren” Valencia responde

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el exfutbolista colombiano, entregó su análisis sobre el pasó de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la forma en la que el conjunto cafetero debe plantear su encuentro ante Portugal, por el partido de la fecha 3 del grupo K.

Adolfo Valencia indicó que Colombia “Debe jugar tranquilo” puesto que ya se ha enfrentado con el conjunto europeo varias veces y saben cómo es la forma de juego de ambas selecciones. “De historia y de nombra ya no se vive en el fútbol, el que menos errores cometa es el equipo que ganará el compromiso”, comentó.

Trayectoria Adolfo “Tren” Valencia

Adolfo “El Tren” Valencia, exfutbolista colombiano. Hizo parte de la generación de jugadores de su país a la que también pertenecieron, entre otros, René Higuita, Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, Arnoldo Iguarán y Freddy Rincón. Se retiró en 2004.

Militó en múltiples equipos de renombre, a nacional e internacional, entre los que se encuentran:

Santa Fe

Bayern Múnich

Atlético de Madrid

América de Cali

¿Cómo debe ser el planteamiento de Colombia en el partido vs. Portugal?

Ante la pregunta sobre la forma en la que Colombia debe salir a jugar su último encuentro por fase de grupos del Mundial 2026, “Tren” Valencia indicó que ‘La Tricolor’ debe asumir el encuentro de una forma tranquila, dado que, a pesar de que Portugal cuenta con buenos jugadores, Colombia también tiene estrellas que pondrán en apuros al conjunto europeo.

“Colombia ya ha jugado con Portugal, ellos ya se conocen, tenemos que jugar un partido tranquilo (...) De nombre y de la historia ya no se vive el fútbol; ahora es el que más corra, el que más se prepara, el que mejor haga las cosas, ese es el que va a sacar el mejor resultado (...) Portugal tiene muy buenos jugadores, como también nosotros los colombianos sabemos que nosotros también tenemos buenos jugadores, entonces va a ser un partido donde el que menos errores cometa es el que va a ganar el compromiso”, comentó el exfutbolista.

Adicionalmente, Valencia comentó cuáles son las virtudes que tiene Portugal, las cuales, a su vez, son las cosas de las que más debe cuidarse Colombia en el encuentro que se jugará en Miami.

“Colombia tiene que tener cuidado porque Portugal es un equipo que toca muy bien el balón, transporta muy bien, tiene jugadores de mucha experiencia, de mucho recorrido, que a la hora que ellos le den un espacio, que le lleguen a dar, ellos nos van a marcar. Y así sucesivamente también va a pasar con nuestra selección. Nosotros tenemos jugadores que arriba pueden estar contundentes”.

¿Colombia puede pelearles a las selecciones favoritas en el Mundial 2026?

De acuerdo al exfutbolista, si Colombia hace un buen planteamiento y Lorenzo coloca a los jugadores indicados, la ‘Tricolor’ está para grandes cosas en este Mundial. Pudiéndole competir a selecciones favoritas para este mundial, tales como Francia y Argentina.

“Uno se pone a ver en cada puesto y están los mejores jugadores; ya si el técnico no mete a los jugadores, ya es otra cosa, pero yo mirando esa selección, cómo está jugando, por la gama que está jugando, si nosotros nos paramos bien y él metiendo los jugadores que él tiene que meter, Colombia está para grandes cosas (...) Ya una cosa es que el técnico (Néstor Lorenzo) de pronto a veces se demora para hacer los cambios, y está mirando, a veces la falencia, y espera, espera, espera, entonces, ahí ese es un error que él tiene que ir tratando de corregir, para que cuando encontremos un rival de alto nivel, pues nosotros podamos tener ventaja, porque a veces la suerte nos ayuda”, comentó.

Según Valencia, Colombia tiene una plantilla competitiva para llevarse el título de campeón del mundo en la edición 23.ª del certamen mundialista.

“Colombia tiene un grupo para ganarse el mundial. Yo aquí, como estoy viéndolo a las selecciones, veo que Colombia está para competir, pero a veces nos demoramos con los cambios, a veces no se meten los jugadores que son, y esa es la dificultad que yo le veo a la selección, claro, pues ojalá, eso es lo que todos soñamos”, concluyó el exjugador del Bayern Munich".

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