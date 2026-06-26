Burkina Faso rompe relaciones con Francia: Esta es la razón

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (i) y el capitán Ibrahim Traoré (d), lider de la junta militar burkinesa y en el poder desde un golpe de Estado en septiembre de 2022. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Burkina Faso anunció que rompe relaciones diplomáticas con Francia, antigua potencia colonial a la que acusa de actuar contra sus intereses.

La junta militar encabezada por el capitán Ibrahim Traoré, en el poder desde un golpe de Estado en septiembre de 2022, mantiene una política represiva hacia las voces críticas y una postura hostil hacia países occidentales, en particular Francia.

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“El gobierno de Burkina Faso informa a la comunidad nacional e internacional que ha tomado la decisión de romper sus relaciones diplomáticas con la República Francesa a partir de hoy, 26 de junio de 2026”, anunció el régimen militar en un comunicado leído en la televisión nacional.

La junta también acusó a Francia de alimentar “ambiciones neocoloniales, evidentes en su apoyo activo a redes subversivas y a los terroristas que enlutan nuestro país y el Sahel”.

Burkina Faso, al igual que varios de sus vecinos, lleva una década golpeado por la violencia de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico.

Según el comunicado, esta decisión “concierne exclusivamente al marco institucional de las relaciones entre ambos Estados a nivel diplomático”.

“De ninguna manera cuestiona los lazos históricos, humanos, culturales y sociales que unen a los pueblos burkinés y francés”, declaró el gobierno.

Sentimiento antifrancés

El sentimiento antifrancés es fuerte en algunas antiguas colonias africanas, en un momento en que el continente se convierte en un escenario de competencia diplomática, con una creciente influencia de Rusia y China.

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Francia, antigua potencia colonial con presencia histórica en el norte, centro y oeste de África, ha desempeñado un papel relevante en la etapa poscolonial, con intervenciones militares desde principios de la década de 1960.

Francia ha prometido abandonar la estrategia conocida como “Françafrique”, mediante la cual París buscaba mantener su influencia en la África francófona a través de la connivencia política, el acceso exclusivo de sus empresas y acuerdos financieros opacos.