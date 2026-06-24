Pibe Valderrama dio su figura del partido de Colombia ante Congo: ilusionantes palabras

La victoria 1-0 de la Selección Colombia sobre RD Congo dejó sensaciones muy positivas entre los aficionados y también en una de las voces más autorizadas del fútbol colombiano. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama analizó el compromiso en su canal de YouTube y se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, resaltando la evolución futbolística mostrada en comparación con el primer encuentro del Mundial.

Desde el inicio de su análisis, el histórico exjugador dejó clara su emoción por el momento que atraviesa la Tricolor. “Bueno, estos muchachos nos tienen emocionados soñando”, afirmó, antes de asegurar que el equipo mostró la versión que esperaba ver dentro del campo. “Este fue el Colombia que a mí me gusta”, expresó.

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El Pibe fue enfático al asegurar que la Selección dio un paso adelante en su funcionamiento colectivo. “Esta es la Selección. Jugamos bien hoy. El equipo jugó bien. Se encontró con un buen arquero, pero el equipo jugó muy bien, muy bien, muy bien. Mejor que el primer partido. Este es Colombia”, señaló.

Para el samario, la diferencia entre el debut y este segundo compromiso se explica por la adaptación propia de una Copa del Mundo. “El primer partido siempre es bravo, más en estos campeonatos. Estamos en un campeonato mundial. A pesar de que el primer partido ganamos, no se jugó tan bien. Ya en el segundo partido el equipo está suelto, suelto, suelto”, comentó.

Valderrama también destacó el trabajo grupal como una de las grandes fortalezas de la Selección. “Creó ocasiones de gol en el primer tiempo. Están trabajando como equipo. Primero juegan en equipo y después individualmente, pero el equipo está bien. Hoy jugaron bien”, afirmó.

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Además, reconoció la exigencia que representó el rival africano, descartando cualquier idea de que fuera un partido sencillo. “Pienso que Congo les puso a exigirse a Colombia. Vinieron al campeonato mundial las mejores selecciones del mundo y por eso ellos empataron el primer partido contra Portugal. Ese no era un equipo fácil, tiene un buen arquero y tiene buen equipo. Lo que pasa es que Colombia puso condiciones y Colombia jugó bien”, aseguró.

Sobre la polémica arbitral, El Pibe prefirió no entrar en debates y defendió la labor de la tecnología. “¿Para qué vamos a hablar del árbitro? Vamos a hablar de la Selección Colombia que jugamos bien”. Posteriormente añadió: “Si el árbitro se equivoca está el VAR y el VAR mostró la línea del gol de Lucho. Vamos hablando del árbitro ganando 1-0 y jugando bien. Hay que destacar a los muchachos”.

Finalmente, el ídolo colombiano eligió a su figura del encuentro y sorprendió al incluir a la afición como protagonista. “Davinson Sánchez y el público de Colombia”, respondió. Además, elogió el ambiente generado por los hinchas colombianos en territorio mexicano. “Esta hinchada se pasó de calidad. Estamos en local. En México estamos en local. Felicitaciones a la hinchada colombiana y para mí Davinson Sánchez fue la figura”.

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