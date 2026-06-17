Tabla de posiciones, Mundial 2026: así queda el grupo de Colombia, luego de empatar Portugal y Congo

Flojo inicio del Mundial 2026 para la Portugal de Cristiano Ronaldo. Durante la primera jornada del Grupo K, los lusos no pasaron del empate a uno (1-1) frente a una sorpresiva República Democrática del Congo, que brilló por su solidez defensiva y orden táctico.

REVIVA ACÁ EL EMPATE ENTRE PORTUGAL Y EL CONGO EN EL MUNDIAL 2026

El partido en el Estadio NRG de Houston empezó de la mejor manera para los europeos, que empezaron ganando a los 6 minutos con un sensacional remate de cabeza del mediocampista Joao Neves, a pase de Pedro Neto desde sector izquierdo.

Ahora bien, la alegría duró hasta el tiempo de reposición de la primera mitad. Un saque de esquina ejecutado a la perfección por Arthur Masuaku encontró a un bien posicionado Yoane Wissa, que venció la resistencia del arquero rival con un certero cabezazo.

A pesar de que en el complemento, Portugal dominó a partir de la posesión del balón, nunca pudo romper el sólido bloque defensivo del Congo, que se perfila como sorpresa de este Grupo K. Y lo anterior le deja el camino servido a la Selección Colombia, que será líder de su zona, siempre y cuando derrote a segunda hora a su similar de Uzbekistán.

Partidos del Grupo K en el Mundial 2026

Portugal 1-1 RD Congo

Colombia vs Uzbekistán (miércoles 17 de junio - 9 PM)

Tabla de posiciones del Grupo K en el Mundial 2026