Tabla de posiciones, Mundial 2026: así queda el grupo de Colombia, luego de empatar Portugal y Congo
Decepción del equipo luso en su estreno en la Copa del Mundo.
Flojo inicio del Mundial 2026 para la Portugal de Cristiano Ronaldo. Durante la primera jornada del Grupo K, los lusos no pasaron del empate a uno (1-1) frente a una sorpresiva República Democrática del Congo, que brilló por su solidez defensiva y orden táctico.
REVIVA ACÁ EL EMPATE ENTRE PORTUGAL Y EL CONGO EN EL MUNDIAL 2026
El partido en el Estadio NRG de Houston empezó de la mejor manera para los europeos, que empezaron ganando a los 6 minutos con un sensacional remate de cabeza del mediocampista Joao Neves, a pase de Pedro Neto desde sector izquierdo.
Ahora bien, la alegría duró hasta el tiempo de reposición de la primera mitad. Un saque de esquina ejecutado a la perfección por Arthur Masuaku encontró a un bien posicionado Yoane Wissa, que venció la resistencia del arquero rival con un certero cabezazo.
A pesar de que en el complemento, Portugal dominó a partir de la posesión del balón, nunca pudo romper el sólido bloque defensivo del Congo, que se perfila como sorpresa de este Grupo K. Y lo anterior le deja el camino servido a la Selección Colombia, que será líder de su zona, siempre y cuando derrote a segunda hora a su similar de Uzbekistán.
Partidos del Grupo K en el Mundial 2026
- Portugal 1-1 RD Congo
- Colombia vs Uzbekistán (miércoles 17 de junio - 9 PM)
Tabla de posiciones del Grupo K en el Mundial 2026
|Pos.
|Selección
|Puntos
|Dif.
|PJ
|1.
|RD Congo
|1
|0
|1
|2.
|Portugal
|1
|0
|1
|3.
|Colombia
|0
|0
|0
|4.
|Uzbekistán
|0
|0
|0
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...