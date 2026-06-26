🔴EN VIVO Noruega vs. Francia; Irak vs. Senegal por el Grupo I: minuto a minuto y transmisión HOY

El Grupo I del Mundial 2026 llegará a su desenlace con dos partidos que se disputarán en simultáneo y que definirán tanto al líder de la zona como los equipos clasificados a la siguiente ronda. El duelo más atractivo enfrentará a Noruega y Francia, dos selecciones que llegan con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros compromisos. Los noruegos hicieron historia al conseguir por primera vez más de una victoria en una fase final de un Mundial, luego de superar a Irak (4-1) y Senegal (3-2) , aunque necesitan vencer a los franceses para quedarse con el primer puesto debido a la diferencia de goles. Además, intentarán romper una estadística negativa, ya que nunca han derrotado a una selección europea en una Copa del Mundo.

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Francia, por su parte, ha confirmado su condición de candidata al título con actuaciones contundentes. Los campeones del Mundial de Rusia 2018 suman seis goles en sus triunfos sobre Senegal e Irak y buscarán cerrar una fase de grupos perfecta, algo que solo lograron anteriormente en 1998, edición en la que terminaron levantando el trofeo. La selección francesa también llega respaldada por una notable racha de cinco victorias consecutivas ante rivales europeos en Mundiales y por haber ganado 11 de sus últimos 13 encuentros internacionales, nueve de ellos por una diferencia de dos o más goles.

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En el otro compromiso, Senegal e Irak afrontarán un duelo de máxima presión con la obligación de ganar y esperar un resultado favorable en el otro partido para mantener opciones de clasificación. Los africanos, que llegaron con grandes expectativas a su tercer Mundial consecutivo, han sufrido derrotas frente a Francia y Noruega y buscan evitar una inédita tercera caída en una misma edición del torneo. Irak, por su parte, disputa apenas su segunda Copa del Mundo y, tras las derrotas ante Noruega y Francia, necesita un triunfo que incluso podría no ser suficiente debido a la diferencia de goles. Ambos equipos se jugarán su última carta en un encuentro que promete intensidad hasta el pitazo final.

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