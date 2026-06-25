🔴 Terremoto Venezuela EN VIVO: últimas noticias de Caracas, epicentro y reporte de víctimas HOY
En Venezuela se registraron dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. Siga el minuto a minuto con las actualizaciones de las afectaciones y medidas del Gobierno:
Venezuela vive una situación de profundo dolor y consternación a causa de los dos terremotos que sacudieron este miércoles 24 de junio al país.
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De acuerdo con los reportes oficiales, los dos eventos sísmicos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5 (sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos), dejan hasta el momento 188 muertos y 1.520 heridos, así como cerca de 30 réplicas en las últimas horas.
El epicentro del temblor se ubicó cerca de 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.
El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un “sismo superficial”, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).
Según los reportes oficiales, el estado más afectado es La Guaira, región que fue declarada “zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron”.
El gobierno de Delcy Rodríguez anunció que se destinó un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas.
“Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”, dijo la presidenta Rodríguez.
Por su parte, Estados Unidos desplegó equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela. De acuerdo con las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, una vez se haya podido hacer un balance completo de los daños, EE. UU. ayudará a restaurar la red de infraestructuras y telecomunicaciones del país.
Avianca, LATAM y Copa Airlines suspenden vuelos
Las principales aerolíneas que conectan a Colombia con Venezuela anunciaron cancelaciones de vuelos y medidas especiales para los pasajeros afectados por los fuertes sismos registrados en territorio venezolano durante la tarde del 24 de junio.
En entrevista con Caracol Radio, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, aseguró que ya se coordinan las primeras acciones de ayuda internacional.
Un primer grupo de 62 rescatistas será enviado antes del mediodía junto con más de 12 toneladas de equipos y suministros para apoyar las labores de búsqueda y rescate.
Terremoto Venezuela: últimas noticias de Caracas y reportes
A continuación, siga el minuto a minuto con las actualizaciones de las afectaciones y medidas del Gobierno venezolano:
1:44 p.m. | En Venezuela, rescatistas piden guardar silencio en los alrededores de uno de los edificios colapsados para poder escuchar si hay sobrevivientes.
1:30 p.m. | Estos son los canales oficiales de recaudo de la Cruz Roja Colombiana para quienes deseen realizar donaciones destinadas a la atención de la emergencia en Venezuela.
1:16 p.m. | El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que Bogotá pondrá a disposición de la misión humanitaria en Venezuela equipos de ingenieros para evaluar edificaciones, comunicaciones satelitales y capacidad para apoyar procesos de potabilización de agua, en coordinación con la UNGRD.
1:01 p.m. | Si desea apoyar a los afectados por el sismo en Venezuela, la Cruz Roja Colombiana informó que únicamente está recibiendo donaciones en dinero.
12:41 p.m. | ATENCIÓN: A este momento se registran 188 muertos y 1520 heridos. Además, informan que habría más de 2000 familias damnificadas.
12:31 p.m. | Así avanza la recolección de ayuda humanitaria en Global Empowerment Mission HQ, en Doral, para las familias afectadas por el terremoto en Venezuela.
11:49 a.m. | El canciller español, José Manuel Albares confirma que hay 68 españoles no localizados en Venezuela tras los dos terremotos que han dejado al menos 164 muertos.
11:35 a.m. | El Comando Sur de EE.UU. anunció que trabaja junto al Departamento de Estado para apoyar las operaciones de ayuda en Venezuela tras los devastadores terremotos.
11:33 a.m. | La Cancillería colombiana habilitó atención 24/7 para colombianos en Venezuela.
11:17 a.m. | Colombia confirma el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras el fuerte terremoto.
10:49 a.m. | La vicepresidenta Francia Márquez expresó su solidaridad con Venezuela tras los terremotos registrados en las últimas horas y anunció el apoyo humanitario de Colombia.
10:34 a.m. | Copa Airlines canceló todos los vuelos desde y hacia Caracas, Barquisimeto, Valencia y Barcelona luego del terremoto registrado en Venezuela.
10:24 a.m. | El papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros a Venezuela para apoyar a los afectados por los terremotos.
10:00 a.m. | Voluntarios, rescatistas y organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate en Venezuela para atender a los afectados por los terremotos y localizar a personas que permanecen desaparecidas.
9:55 a.m. | La ONU advirtió que la respuesta a los terremotos en Venezuela requerirá un "esfuerzo colectivo masivo" y aseguró que ya coordina el despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate para apoyar a las comunidades afectadas.
9:20 a.m. | La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) manifestó su solidaridad con Venezuela tras los sismos ocurridos en las últimas horas que han afectado al país.
8:38 a.m. | “Ya activamos todas las capacidades del sector Defensa, articuladas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para brindar el apoyo en estos difíciles momentos”, dijo el ministro de Defensa de Colombia.
7:39 a.m. | Así se ve Caracas, la capital de Venezuela, a esta hora luego de los dos terremotos de 7.2 y 7.5 del miércoles.
7:00 a.m. | El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que su gobierno evalúa la situación en Venezuela para el envío de ayuda tras los dos fuertes terremotos.
6:33 a.m. | Rescatistas especializados y certificados por el sistema ONU se encuentran ya en camino a Venezuela para ayudar en la búsqueda de supervivientes y víctimas.
6:31 a.m. | Copa Airlines y Avianca suspendieron de forma temporal los vuelos a Caracas luego del terremoto de las últimas horas. Los pasajeros podrán cambiar las fechas sin penalidad.
6:30 a.m. | La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de su país.
5:51 a.m. | Hasta el momento dos vuelos que salían desde el Aeropuerto El Dorado, de las aerolíneas Avianca y Wingo, cancelaron sus vuelos hacia Caracas, Venezuela por el terremoto de las últimas horas.
4:48 a.m. | Venezolanos duermen en plazas en el este de Caracas tras los dos terremotos.
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...