🔴 Terremoto Venezuela EN VIVO: últimas noticias de Caracas, epicentro y reporte de víctimas HOY

Escombros de edificios afectados en Chacao, Venezuela, tras terremotos en ese país. Foto: Caracol Radio.

Venezuela vive una situación de profundo dolor y consternación a causa de los dos terremotos que sacudieron este miércoles 24 de junio al país.

De acuerdo con los reportes oficiales, los dos eventos sísmicos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5 (sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos), dejan hasta el momento 188 muertos y 1.520 heridos, así como cerca de 30 réplicas en las últimas horas.

El epicentro del temblor se ubicó cerca de 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un “sismo superficial”, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

Según los reportes oficiales, el estado más afectado es La Guaira, región que fue declarada “zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron”.

El gobierno de Delcy Rodríguez anunció que se destinó un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”, dijo la presidenta Rodríguez.

Por su parte, Estados Unidos desplegó equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela. De acuerdo con las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, una vez se haya podido hacer un balance completo de los daños, EE. UU. ayudará a restaurar la red de infraestructuras y telecomunicaciones del país.

Avianca, LATAM y Copa Airlines suspenden vuelos

Las principales aerolíneas que conectan a Colombia con Venezuela anunciaron cancelaciones de vuelos y medidas especiales para los pasajeros afectados por los fuertes sismos registrados en territorio venezolano durante la tarde del 24 de junio.

En entrevista con Caracol Radio, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, aseguró que ya se coordinan las primeras acciones de ayuda internacional.

Un primer grupo de 62 rescatistas será enviado antes del mediodía junto con más de 12 toneladas de equipos y suministros para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

Terremoto Venezuela: últimas noticias de Caracas y reportes

A continuación, siga el minuto a minuto con las actualizaciones de las afectaciones y medidas del Gobierno venezolano: