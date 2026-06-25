Colombia ofrece ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos y activa coordinación de emergencia

El Gobierno de Colombia manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Venezuela tras los fuertes sismos registrados el 24 de junio, cuyo epicentro se ubicó en Maiquetía y que tuvieron efectos en Caracas y otras regiones del país.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, por instrucción del Gobierno nacional y en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se activaron mecanismos de apoyo para atender la emergencia.

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“La República de Colombia expresa su solidaridad con el pueblo y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela ante los fuertes sismos registrados este 24 de junio”, señaló la Cancillería.

La entidad indicó además que el país puso a disposición su capacidad de asistencia humanitaria para respaldar las labores de atención. “En una primera fase, esta respuesta contempla equipos especializados de búsqueda y rescate, listos para su eventual despliegue de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas”, precisó el comunicado.

Respecto a la situación de los connacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos colombianos afectados por la emergencia. “No se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados o que requieran asistencia consular”, indicó la cartera.

Asimismo, las verificaciones realizadas por la red consular colombiana en Venezuela tampoco evidencian afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en ese país.

La Cancillería informó que la Embajada de Colombia en Venezuela y los consulados mantienen un monitoreo permanente de la situación. “Todo el personal diplomático y administrativo se encuentra a salvo y permanece atento para brindar orientación y asistencia a los connacionales que puedan requerirla”, agregó.

Finalmente, el Gobierno colombiano reiteró que continuará acompañando la evolución de la emergencia y mantendrá la coordinación con las autoridades venezolanas.

“La Cancillería continuará siguiendo de cerca la evolución de esta emergencia y mantendrá una coordinación permanente con las autoridades venezolanas para contribuir a las labores de respuesta y atención humanitaria”, concluyó el comunicado