Así era ‘Lleva una escuelita en tu corazón’ campaña social liderada por Alfonso Lizarazo (COLPRENSA-CORTESIA CARACOL TELEVISION).

Alfonso Lizarazo, quien era abogado y periodista, también fue el creador de uno de los programas que hoy en día se mantiene vigente en la televisión celebrando el humor: Sábados Felices.

Lea también: Murió Alfonso Lizarazo, creador del programa Sábados Felices

El reconocido periodista oriundo de Bucaramanga falleció este 4 de agosto a los 85 años en la ciudad de Bogotá tras afrontar varios problemas de salud en los últimos meses.

Su trayectoria profesional comenzó en Caracol Radio en 1958 haciendo turnos en los controles hasta llegar a convertirse en el director de la emisora Radio 15, años más tarde en 1972 llegó al programa de televisión Campeones de la Risa de Caracol Televisión, el cual se comenzó a llamar Sábados Felices cuatro años después y del cual fue presentador.

Durante este tiempo también estuvo a cargo de la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’ muy recordada por diferentes generaciones del país, con esta iniciativa el elenco del programa visitaba diferentes regiones de Colombia para construir escuelas

Así era Lleva una escuelita en tu corazón:

Lleva una escuelita en tu corazón fue una campaña social liderada por Alfonso Lizarazo y el elenco del programa Sábados Felices. Durante 25 años, pasaron por varias zonas apartadas del país donde lograron construir más de 320 escuelas rurales.

Los humoristas organizaban partidos de fútbol y diferentes tipos de eventos públicos para recolectar fondos para poder construir estas escuelas, además, viajaban por toda Colombia, muchas veces con apoyo logístico del ejército.

Con esta iniciativa lograron fundar cerca de 320 instituciones educativas en todo el territorio colombiano.

Le puede interesar: Trayectoria de Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices, en la política: fue senador del país

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: