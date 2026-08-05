¿Quién era Alfonso Lizarazo Sánchez?

Alfonso Lizarazo Sánchez, creador y presentador del programa Sábados Felices, murió este 4 de agosto a sus 85 años tras haber afrontado varios problemas de salud en los últimos meses.

Nacido en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940 llegó a Bogotá a los 18 años, con el deseo de ser ingeniero, abogado o vendedor. Pero, terminó en los controles de la emisora Caracol Radio.

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Tras el paso del tiempo era con tratado para hacer el reemplazo de locutores. Fue periodista y animador. Se dice que en los años 60 contribuyó a la creación de la llamada radio juvenil en Colombia, Radio 15.

Luego, se convirtió en el director de esa emisora, donde compartió con artistas como Lyda Zamora, Óscar Golden o Ana y Jaime. También fue director de televisión del programa Estudio 15, el cual dirigía gratuitamente. Dicho programa obtuvo el premio como el mejor musical.

Para el 1972 llegó a Campeones de la Risa, de Caracol Televisión. Cuatro años después creó, dirigió y presentó el programa semanal de televisión Sábados Felices durante más de 20 años.

Dentro del programa dirigió la campaña solidaria ‘Lleva una escuelita en el corazón’, el cual tenía el objetivo de visitar diferentes regiones de Colombia y construir escuelas.

Magda Egas fue una de sus grandes colegas y amigas. Junto a ella presentaba el programa ‘Café Concierto’, con el que mezclaba entrevistas y música durante 8 años con con picos importantes de sintonía.

Alfonso Lizarazo fue el creador del ‘Festival Internacional del Humor’, que comenzó a emitirse en 1984, generalmente entre mayo y junio de cada año.

En el 1994, grupos ilegales lo secuestraron mientras viajaba junto con los integrantes de su programa. Cinco días después fue liberado.

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Cuatro años después, es decir en 1998 fue elegido Senador de la República por votación popular y culminó su período político en el 2002.

De acuerdo con informes de la Universidad de los Andes, Lizarazo era profesional en Derecho.