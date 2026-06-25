Avianca, LATAM y Copa Airlines anunciaron suspensiones de vuelos hacia Venezuela tras terremoto

Imagen de referencia | Vuelo de Avianca - Avión de LATAM - Vuelo de Copa Airlines: Getty Images.

TRANSPORTE

Las principales aerolíneas que conectan a Colombia con Venezuela anunciaron cancelaciones de vuelos y medidas especiales para los pasajeros afectados por los fuertes sismos registrados en territorio venezolano durante la tarde del 24 de junio.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dos movimientos telúricos de gran magnitud sacudieron el centro-norte de Venezuela con menos de un minuto de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y el segundo, considerado el sismo principal, llegó a 7,5, ambos con epicentro en el estado Yaracuy.

Declaración de Copa Airlines por terremoto en Venezuela

Ante las afectaciones registradas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y el cierre temporal del espacio aéreo venezolano, Copa Airlines informó la cancelación de los vuelos programados entre Panamá y Caracas para la noche del miércoles 24 de junio y la mañana del jueves 25 de junios.

La compañía indicó que los pasajeros con boletos emitidos hasta el 24 de junio y viajes programados entre el 24 de junio y el 2 de julio podrán cambiar sus fechas de viaje sin cobros adicionales, modificar el origen o destino hacia otras ciudades venezolanas operadas por la aerolínea o solicitar reembolsos.

“Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y colaboradores, y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas por este lamentable suceso”, señaló la empresa en un comunicado.

Avianca anunció cancelación de vuelos por terremoto en Venezuela

Por su parte, Avianca anunció la cancelación de los vuelos AV122 del 24 de junio y AV123, AV142 y AV143 del 25 de junio en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá.

La aerolínea activó un plan de flexibilización para los viajeros con reservas desde y hacia Caracas entre el 24 de junio y el 1 de julio. Los pasajeros podrán reprogramar sus vuelos sin penalidades ni diferencia tarifaria, cambiar su ruta hacia o desde Cúcuta o solicitar el reembolso total de los trayectos no utilizados.

“Avianca se solidariza con las personas, familias y la comunidad aeroportuaria que han sido impactadas por el sismo registrado en Caracas en la tarde de este miércoles”, indicó la compañía.

Ayuda de LATAM Airlines por terremoto en Venezuela

Entre tanto, LATAM Airlines Colombia también puso en marcha medidas especiales para quienes tengan tiquetes con fecha de viaje entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026.

Los pasajeros podrán cambiar la fecha de su vuelo hasta siete días después de la originalmente programada sin costos adicionales, solicitar la devolución del dinero del tiquete o modificar su ruta con destino final a Cúcuta.

“En LATAM Colombia entendemos la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso, hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”, afirmó Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

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