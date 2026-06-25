Parece un escenario de guerra: testimonio de periodista de Caracol Radio en Venezuela tras terremoto

Este jueves, 25 de junio, habló en los micrófonos de Caracol Radio, en 6AM W, la corresponsal de Caracol Radio en Venezuela, Gabriela González, quien dio detalles de lo que se vivió en este país vecino tras los dos terremotos que se registraron el miércoles. Allí, en un fuerte testimonio, apuntó que el escenario parece “de guerra”, como “si hubieran bombardeado” el país.

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El momento del terremoto

La periodista inició su intervención contando cómo fueron los momentos exactos en los que se dieron los dos terremotos.

“Me di cuenta de que era un terremoto hasta que me paro de la silla y realmente siento y empiezo a escuchar. Ahora creo que todos estamos entendiendo que fueron dos terremotos tan fuertes y pegados el uno del otro que se hicieron muy largos, porque esa también es una de las cosas que, quizás, empeoró la situación, que fue uno detrás del otro, primero el de 7.2 y luego el de 7.5″, comentó.

Su vivienda resultó afectada

Adicionalmente, González comentó que debió pasar la noche en la calle ya que su vivienda, en Caracas, resultó fuertemente afectada tras el sismo, pero aseguró que su familia está bien.

“Mi familia está bien, pero mi apartamento sí sufrió bastantes daños. De hecho, por eso tuve que estar en la calle, porque no podía regresar. Se cayó una pared, se rompieron tuberías de agua y el edificio sufrió bastantes daños porque esta ubicado en esta zona que fue de las mas afectadas”, reveló.

“Parece un escenario de guerra”

Finalmente, González comentó que la situación es casi apocalíptica y que, es tan así, que las imágenes que se pueden ver en Venezuela denotan como si el país estuviera en guerra.

“Se vive una mezcla de imágenes de tragedia, como si hubiese ocurrido un bombardeo, y lo digo sin temor a sonar exagerada. En esta zona en donde nos encontramos, con los edificios derrumbados, hay una especie de silencio extraño, hay mucha gente en las plazas que están ubicadas en este municipio durmiendo en colchonetas, en el piso, con lo que apenas pudieron sacar de sus apartamentos, de sus casas”, dijo.

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Y agregó: “Es un escenario muy difícil de describir, es un escenario que parece de guerra por la magnitud de daño en las estructuras de los edificios, de soledad en ciertas zonas y de gente en las plazas durmiendo a falta de tener un techo para hacerlo”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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