Trayectoria de Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices, en la política: fue senador del país

En la noche de este martes, 4 de agosto, murió Alfonso Lizarazo, el creador del muy reconocido programa colombiano de humor Sábados Felices, tras haber afrontado varios problemas de salud en los últimos meses.

Lizarazo, durante su vida profesional, tuvo un recorrido importante en diferentes sectores económicos de la nación.

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Nació el 29 de diciembre de 1940 en Bucaramanga, capital del departamento de Santander. De profesión abogado, Lizarazo trabajó en Caracol Radio cuando Julio Nieto Bernal, gerente en ese momento de este medio, lo contrató para hacer turnos en los controles.

Posteriormente, Lizarazo se convirtió en el reemplazo de locutores, hasta llegar a ser el director de Radio 15, en donde compartió con artistas como Lyda Zamora, Óscar Golden o Ana y Jaime.

Luego continuó con su carrera en la televisión y dirigió gratis Estudio 15, para, posteriormente, el 5 de febrero de 1972, fundar el famoso programa de humor Sábados Felices, del que fue también su director y presentador durante más de 20 años.

Sin embargo, Lizarazo no se quedó solamente en los medios colombianos, sino que dio un vuelco a su trayectoria e incursionó en la política del país.

La trayectoria política de Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices

Pues bien, Lizarazo incursionó en la política colombiana cuando el 1 de enero de 1998 se posesionó como senador de la República con el movimiento Reconstrucción Democrática Nacional, por la la Circunscripción Nacional en Distrito Capital.

A pesar de esta trayectoria, su paso por el Congreso del país fue corto, pues culminó su labor como congresista en el 2002, al final de su respectivo cuatrienio.

Dentro de su paso por el legislativo Lizarazo realizó varios proyectos de su autoría como los siguientes, destacando algunos que buscaban reformar la Constitución Política del país.

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Por la cual se obliga a incluir índices estadísticos educativos actualizados en el Plan Nacional de Desarrollo del sector educativo.

Por medio de la cual se crea el Instituto de Capacitación para Personas Especiales, INCAPE.

Por medio de la cual se exaltan los valores, símbolos y manifestaciones culturales autóctonas Colombianas y se establece el lapso comprendido entre el 15 de julio al 15 de agosto de cada año como mes de la Patria.

autóctonas Colombianas y se establece el lapso comprendido Por la cual se incluyen los derechos humanos como a signatura obligatoria en los niveles de educación media, básica y superior formal e informal, privada y pública.

Por la cual se incluyen los derechos humanos como asignatura obligatoria en los niveles de educación básica, media, superior, formal e informal, pública y privada.

Por la cual se reforma la Constitución Política de Colombia.

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