¿Qué es el ‘doblete sísmico’? El fenómeno presentado durante el terremoto en Venezuela

Este miércoles 24 de junio de 2026, se presentaron dos terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5 en la costa norte de Venezuela, evento sísmico que se sintió en gran parte del país.

El epicentro del temblor se ubicó cerca de 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un “sismo superficial”, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

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¿Qué es el ‘doblete sísmico’?

Durante este movimiento telúrico en el país bolivariano se registró un ‘doblete sísmico’, un fenómeno que es poco frecuente, más que al de un terremoto principal con réplicas menores, sucediendo cuando se da una ruptura de una falla que desencadena la de otro segmento de la misma o de una falla muy próxima.

Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional española, ha explicado a EFE (agencia de noticias en español) que el doblete sísmico sucede cuando coinciden “dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio”.

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Dichos fenómenos sísmicos ocurren casi al mismo tiempo, por lo que a veces es complicado distinguir un terremoto del otro.

Como los de Venezuela, los mismos que tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5, ocurrieron con 40 segundos de diferencia, a 23 y 28 km de distancia de la localidad de Yumare, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Declarado el estado de emergencia en Venezuela

Delcy Rodríguez aseguró que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una “zona de desastre” y anunció la declaración del estado de emergencia y la activación de toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

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Según la presidenta, los terremotos han causado derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

Además, aseguró que en La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron. En ese contexto, solicitó el apoyo del sector privado para facilitar el alquiler de “maquinaria amarilla para las labores de rescate”.

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