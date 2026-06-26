Sargento del Ejército, listo para apoyar misión humanitaria tras terremoto en Venezuela

El sargento viceprimero Jhon Freddy Polo Santos, del Ejército Nacional, fue convocado para integrar el equipo colombiano que podría apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto registrado en Venezuela, gracias a su experiencia como integrante del equipo USAR COL-1, especializado en atención de emergencias por estructuras colapsadas.

Hace apenas unas semanas, el suboficial hizo parte de los 62 especialistas y cuatro binomios caninos que permitieron a Colombia mantener la certificación internacional INSARAG de las Naciones Unidas, considerada el más alto estándar mundial para equipos de búsqueda y rescate urbano. Ahora, esas mismas capacidades podrían ponerse al servicio de una emergencia real en el país vecino.

“Si es necesario quitarme mis botas para dárselas a un rescatista para que cumpla su misión, lo hago”, afirmó el sargento Polo, una frase que resume el compromiso con el que asume su labor dentro del componente de soporte operacional del equipo USAR COL-1.

Aunque su trabajo no consiste en ingresar a las estructuras colapsadas, su función es clave para el éxito de cualquier operación. Es el encargado de garantizar que los rescatistas cuenten con las herramientas, equipos y recursos necesarios para desarrollar su misión de manera segura y eficiente.

Con más de 20 años de servicio en el Ejército Nacional y en el subsistema de ingenieros, el suboficial lidera tareas relacionadas con la revisión y mantenimiento de equipos, el control de inventarios, la organización de la carga y la coordinación logística, labores que comienzan incluso antes de que los equipos lleguen a la zona de emergencia.

“Detrás de cada rescatista tiene que haber alguien que lo soporte. El soporte operacional es la columna vertebral de una operación de búsqueda y rescate. El rescatista debe sentir que tiene un respaldo permanente para cumplir su misión”, explicó.

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Su ingreso al equipo USAR COL-1 fue el resultado de un exigente proceso de selección en el que participaron cerca de 900 aspirantes de diferentes instituciones del país. Tras superar varias etapas de entrenamiento y evaluación, fue escogido para integrar el grupo que representó a Colombia durante el proceso de recertificación internacional.

Mientras las autoridades colombianas permanecen atentas a un eventual requerimiento de apoyo internacional para atender la emergencia en Venezuela, el suboficial asegura que toda la preparación recibida tiene un propósito claro: estar listo para servir cuando más se necesita.