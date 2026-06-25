Luquegi Gil Neira es el nuevo rector de la Universidad de Antioquia

Medellín

El Consejo Superior Universitario de la UdeA designó a Luquegi Gil Neira como su nuevo rector, luego de haber logrado la mayor votación en cinco de los seis estamentos.

El abogado y magíster en derecho, Gil Neira, aún no podrá posesionarse, según explicaron desde el Alma Máter, y solo podrá iniciar su periodo rectoral luego de que el Ministerio de Educación Nacional levante la medida de inspección y vigilancia especial de rector reemplazante que rige desde el pasado 29 de diciembre.

Medida del Ministerio

Recordemos que esta medida de intervención del Ministerio de Educación retiró de su cargo al entonces rector John Jairo Arboleda, luego de graves situaciones financieras que venía atravesando la universidad, y nombró al médico Héctor Iván García como su reemplazo a partir del mes de enero del presente año, para que asumiera su representación legal.

Aunque la medida se fijó con el encargo por un año, este tiempo podría extenderse por un periodo adicional de tiempo similar.

El objetivo de la medida adoptada desde el Gobierno Nacional es implementar un plan de mejoramiento estructurado para mejorar la situación económica de la Universidad de Antioquia y estabilizar sus finanzas.

Suspensión de la posesión del nuevo rector

El nuevo rector no podrá asumir sus funciones y tampoco podrá posesionarse de manera oficial hasta que el Ministerio levante la medida y, una vez asuma el cargo, el nuevo rector electo estará condicionado a cumplir estrictamente el plan de mejoramiento financiero y administrativo que ha planteado la rectoría remplazante y la administración encargada de la Universidad de Antioquia, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.

En ese plan hay unas condiciones establecidas por la inspección adelantada por el Gobierno Nacional y unos compromisos a los cuales se les debe dar cumplimiento.

¿Quién es el nuevo rector?

Luquegi Gil Neira es abogado de 47 años, especialista en Derecho Público y magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia.

En su experiencia, se ha desempeñado como docente en áreas de Derecho Económico, Hacienda Pública, Contratación Estatal, Derecho Laboral, Derecho Público y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta institución.

Dentro de su experiencia ejecutiva, se ha desempeñado como Secretario General del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; luego, en la Universidad de Antioquia, se desempeñó en el Consejo Superior como Representante de las Directivas en Reformas Críticas, fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas durante dos periodos, Secretario General del Alma Máter durante cinco años y medio y, desde el año 2023, se desempeña como Vicerrector General.

Propuesta del nuevo rector

Su propuesta para alcanzar la rectoría de la universidad se basó en el programa “Cuidar. Transformar. Trascender”, y según explicó, su gestión se enfocará en la búsqueda de soluciones para el déficit estructural de la Universidad; la atención a la situación de emergencia del Hospital Alma Máter; la implementación de un nuevo modelo académico, con reforma curricular y reforma estatutaria con consulta vinculante; la creación de condiciones institucionales para la equidad de género y también hace parte de su estrategia el cuidado y el ajuste en las labores docentes.

En esta propuesta programática se tiene, según el nuevo rector, una “respuesta integral a la transición paradigmática de la educación superior. Diez mandatos, diez ejes programáticos, ocho programas insignia y cinco capítulos detallados, anclados en el horizonte 2035”.

Para Luquegi Gil Neira, el alma máter atraviesa una crisis sistémica multicausal por una desarticulación profunda entre la misión pública y las condiciones reales de operación en un entorno de transformaciones globales aceleradas.

Recordemos que la Universidad de Antioquia a corte de diciembre de 2025 tenía un déficit oficial acumulado de $367 mil millones, con una solicitud de cambio profundo por parte de la mayoría de los estudiantes y también una lectura crítica de las directivas que cerraron el año anterior.