En Carepa, Antioquia, capturaron a suboficial del ejército por presuntas actividades ilícitas

Medellín

La Séptima División del Ejército informó que en el cantón militar “Voltígeros”, ubicado en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño, miembros del Gaula Militar, en compañía de la Policía Nacional, capturaron a un suboficial del ejército por presuntas actividades delictivas cuando se encontraba en otra guarnición militar.

Al hoy capturado se le investiga por presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

¿Por qué lo capturaron?

Según las investigaciones que adelantan las autoridades, durante el año 2024, ese suboficial pertenecía a una unidad militar del departamento de Nariño, desde donde habría facilitado la pérdida de más de 129 mil cartuchos de diferentes calibres, al igual que granadas y otros materiales de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Desde la séptima división indicaron que estos elementos habrían sido vendidos a diferentes grupos armados ilegales que delinquen en el sur del país.

EL suboficial capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para adelantar los debidos procesos judiciales.

Compromiso con la seguridad

Insistieron desde el ejército en que tienen un compromiso institucional “inquebrantable por garantizar la transparencia en todas las actuaciones de los hombres y mujeres que con honor portan el uniforme del Ejército”.

Cabe destacar que el cantón militar donde fue capturado este suboficial es una base del Ejército Nacional ubicada en el municipio de Carepa y allí hay sede de la Décima Séptima Brigada y el Batallón de Infantería Liviana N.º 46 “Voltígeros”, encargados de la seguridad en la región del Urabá.