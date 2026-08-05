Solo el 2,7 % del potencial de renovación urbana se ha ejecutado en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó una propuesta técnica dentro de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para modificar las dinámicas de renovación urbana. La iniciativa plantea pasar de una única modalidad de intervención a tres esquemas diferenciados: redesarrollo, reactivación y revitalización.

El balance del Acuerdo 48 de 2014 señala que el 9,2 % del suelo urbano en el eje del río Medellín tiene potencial de renovación. Sin embargo, del proyecto inicial de 111.000 viviendas en la zona, únicamente se ha construido el 2,7 % (3.049 soluciones habitacionales).

Luz Ángela González Gómez, directora del Departamento Administrativo de Planeación, indicó que la normativa actual limita las intervenciones a planes parciales de redesarrollo. La modificación busca diversificar las herramientas normativas según las capacidades y necesidades de infraestructura de cada sector.

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El esquema propone la modalidad de reactivación para aprovechar la infraestructura existente en áreas consolidadas. La revitalización se orientará a barrios residenciales para mejorar el entorno público sin desplazar a la población actual, mientras que el redesarrollo se reservará para transformaciones urbanísticas de gran escala.

La propuesta técnica delimita un total de 49 polígonos de renovación urbana en la ciudad. La distribución contempla 19 zonas destinadas a redesarrollo, 18 a reactivación y 12 a revitalización.

El proyecto incluye la creación de un Modelo de Gestión para la Renovación Urbana. Este instrumento fijará reglas y procedimientos normativos para orientar el desarrollo inmobiliario y la ejecución de obras en los polígonos delimitados.