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25 jun 2026 Actualizado 01:26

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Medellín

Clínica del Prado de Medellín toma decisión de suspender atención a afiliados de Coosalud EPS

Los pacientes que actualmente se encuentran en atención seguirán recibiendo el acompañamiento necesario.

Clínica del Prado Medellín. Foto: Cortesía Clínica del Prado

Clínica del Prado Medellín. Foto: Cortesía Clínica del Prado

Clínica del Prado Medellín. Foto: Cortesía Clínica del Prado

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Medellín, Antioquia

A través de un comunicado, la Clínica del Prado de Medellín informó que tomó la decisión de suspender la prestación de servicios a los afiliados de Coosalud EPS. Esto, luego de un proceso de evaluación de las condiciones actuales de su relación con la entidad y en atención a la situación de cartera y al cumplimiento de las obligaciones económicas por parte de esta.

Esta medida responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestra operación y asegurar que podamos brindar servicios oportunos, seguros y con los más altos estándares de calidad a todos nuestros usuarios”, enfatizaron desde la Clínica del Prado.

Más información

Cabe aclarar varios puntos anunciados por la institución. Los pacientes que actualmente se encuentran en atención seguirán recibiendo el acompañamiento necesario para garantizar la continuidad de sus tratamientos, de conformidad con la normatividad vigente.

La Clínica continuará prestando sus servicios con total normalidad a los usuarios de las demás entidades y a los pacientes particulares.

Ante esta situación, se invita a los afiliados de Coosalud EPS a comunicarse con su asegurador para recibir orientación sobre la red de prestación disponible y la continuidad de sus procesos de atención.

Por último, la Clínica del Prado reiteró su compromiso permanente con la salud, el bienestar y la atención segura y de calidad para todos sus pacientes y sus familias.

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