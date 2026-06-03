Por disturbios en la UdeA, el foro de candidatos a la rectoría fue suspendido

Medellín

Desde el mediodía de este miércoles, un grupo de personas encapuchadas generó una protesta dentro de la Universidad de Antioquia en el norte de Medellín. Esto terminó en una confrontación con la policía. Los manifestantes desde adentro y la policía en la parte externa, lo que generó el cierre de la calle Barranquilla y en la Av. Regional, desde la Minorista hasta la UDEA, calzada occidental.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que el foro de candidatos a la rectoría de la universidad que se estaba desarrollando en ese momento tuvo que ser suspendido por la alteración al orden público.

En su cuenta de X agregó el mandatario “Los estudiantes y profesores tienen derecho a gozar del campus del Alma Mater de los Antioqueños con seguridad y tranquilidad”.

Ante esta coyuntura, la universidad ordenó la suspensión de todo tipo de actividades dentro del campus, como académicas, administrativas, culturales, recreativas y de servicios. También informó que se ordenó la evacuación de la universidad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció y manifestó que supuestamente entre los encapuchados hay personas que llegaron desde otras ciudades con la intención de generar los disturbios.

“Hay gente de esa que está encapuchada, que son los cobardes que vinieron de otras partes también de Colombia. Eso hay que dejarlo claro. Esas primeras líneas son terroristas”.