Medellín lanza nuevo modelo piloto para frenar las construcciones ilegales

Medellín

Medellín implementó un nuevo modelo de control urbanístico liderado por la Subsecretaría de Control Urbanístico y los Inspectores de Convivencia y Paz. El plan piloto busca garantizar un desarrollo urbano ordenado, seguro y legal mediante intervenciones directas y un monitoreo continuo en el territorio.

Las primeras actuaciones se realizaron en el sector La Asomadera, ubicado en la comuna 9-Buenos Aires. En la primera diligencia, las autoridades inspeccionaron 39 edificaciones y suspendedieron 24 obras que no contaban con la licencia urbanística requerida para su ejecución.

Acciones y riesgos en La Asomadera

De acuerdo con el subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo, el terreno intervenido presenta un alto riesgo por movimiento en masa. Además, registra invasión al retiro de la quebrada La Loreto y uso indebido del espacio público en el área del proyectado Ecoparque La Asomadera.

En un segundo procedimiento en el mismo sector, las autoridades removieron bienes e impidieron el avance de excavaciones y estructuras de varilla. Esta intervención inmediata en predios del Distrito logró frenar a tiempo nuevos intentos de edificación irregular.

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Sanciones y seguimiento permanente

El nuevo esquema de control mantendrá un seguimiento constante sobre los asentamientos informales para frenar la reincidencia. Las autoridades agotarán las etapas jurídicas necesarias para proteger el territorio y frenar las obras que persistan tras las suspensiones.

Quienes incurran en construcciones ilegales se exponen a sanciones económicas y procesos penales por urbanización ilegal o fraude. Ante este panorama, la administración distrital instó a la ciudadanía a proteger su patrimonio invirtiendo únicamente en proyectos autorizados.