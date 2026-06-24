Federico Gutiérrez pide investigar a Petro tras revelación de acuerdos con el Clan del Golfo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a las revelaciones divulgadas por Noticias Caracol relacionadas con presuntas negociaciones secretas entre el Gobierno Nacional y estructuras delictivas del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario local aseguró que las investigaciones periodísticas confirmarían las denuncias que sectores de oposición habían realizado sobre la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Gustavo Petro.

“De la que se salvó Colombia. Las revelaciones de Noticias Caracol siguen confirmando el nefasto camino por el que Petro llevó al país: “jugando a los congelados” con el Clan del Golfo mientras los criminales se fortalecían, expandían sus negocios ilegales y sembraban terror en los territorios", indicó en redes sociales.

El alcalde afirmó que durante el actual Gobierno Nacional se habrían otorgado beneficios a organizaciones criminales de manera irresponsable y cuestionó las negociaciones adelantadas con estos grupos armados ilegales. Además, sostuvo que los responsables deben ser investigados por las autoridades.

“Esto nos tiene que doler a todos. No puede ser un escándalo más. De aquí tienen que salir investigaciones y órdenes de captura de manera inmediata. Y tiene que llegar el momento en que paguen, incluyendo a Petro”, señaló el alcalde de Medellín.

Ante el escándalo nacional, Gutiérrez pidió que las autoridades competentes inicien las indagaciones correspondientes a partir de las revelaciones conocidas y que se determinen las responsabilidades en el caso. Además, reiteró su rechazo a cualquier tipo de acercamiento que favorezca a las estructuras criminales y lanzó un mensaje en defensa de la institucionalidad y la seguridad del país; pidiendo que “nunca más haya un gobierno que premie a los bandidos y abandone a las víctimas”.