UdeA enviará a Tribunal de Ética Médica y Justicia los 40 casos de fraude en examen de admisión

Medellín

La Universidad de Antioquia anunció que llevará ante el Tribunal de Ética Médica y la justicia ordinaria, los 40 casos de intento de fraude durante el examen de admisión a las especialidades médico-quirúrgicas 2026.

El documento, que se encuentra en proceso de consolidación, recogerá los hallazgos obtenidos durante la jornada de aplicación de la prueba y será clave para que se adelanten investigaciones, buscando que se determinen responsabilidades individuales y se avance en la identificación de las redes externas que estarían detrás de estas prácticas.

“Como Universidad, reiteramos una profunda preocupación frente a que este tipo de prácticas involucren a médicos ya graduados, llamados a ejercer bajo principios éticos y de responsabilidad social. Por ello, consideramos fundamental que estas situaciones trasciendan el ámbito académico y sean analizadas también en los escenarios éticos y legales correspondientes”, señala el comunicado de la Universidad de Antioquia.

¿Cómo intentaron burlar los esquemas de control del examen de admisión a las especialidades médicas?

Según ha explicado la UdeA, las irregularidades detectadas no se originaron en filtraciones del examen, sino en la acción de estructuras organizadas que ofrecían a los aspirantes el envío de respuestas en tiempo real a cambio de altas sumas de dinero. En los exámenes detectaron el uso de dispositivos tecnológicos para capturar imágenes de la prueba, resolver las preguntas, incluso con apoyo de inteligencia artificial, y transmitir las respuestas a través de sistemas inalámbricos y microauriculares.

Durante la jornada, en la que participaron cerca de 3.700 aspirantes en ocho sedes, se identificaron anomalías en siete de ellas y se procedió a la anulación de varias pruebas. Aunque 40 personas fueron detectadas en flagrancia, la universidad aseguró que los controles implementados permitieron desarticular el intento de fraude desde los primeros minutos, evitando que se concretara.

La institución manifestó su preocupación por las conductas que vulneran los principios éticos del ejercicio profesional en salud y señaló que frente a los casos, ha robustecido sus esquemas de control y seguridad para incrementar significativamente la complejidad de cualquier intento de fraude.

En el comunicado, la Universidad de Antioquia resalta que la prueba “cuenta con una sólida cadena de custodia y estrictos controles de seguridad en todas sus etapas, desde la elaboración de las preguntas hasta su distribución y aplicación. Adicionalmente, la prueba está diseñada para evaluar capacidades de análisis, interpretación y juicio clínico, lo que constituye un blindaje estructural frente a intentos de vulneración”.