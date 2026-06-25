Segovia analiza los daños ocasionados a viviendas por explosiones en dos minas

Segovia- Antioquia

La comunidad del área urbana del municipio de Segovia denunció que durante dos días se escucharon fuertes explosivos que afectaron varias viviendas con vidrios de ventana rotos, daños en techos, entre otros. Esto ocurrió en los barrios Villa Nueva, Los Ángeles, La Reina y Taparal.

Ante esta situación, la alcaldía de Segovia manifestó que las detonaciones estaban relacionadas con trabajos en dos minas de oro de la zona los días 23 y 24 de junio. Actualmente, se encuentra en evaluación de las casas que reportaron daños para tomar medidas al respecto, ya que esta situación a generado preocupación entre la población afectada y acompañarla.

“Si bien las circunstancias que dieron origen a estos daños son ajenas a la Administración Municipal, nuestro compromiso con la protección y el bienestar de la gente nos exige actuar de manera oportuna frente a las necesidades de las familias perjudicadas. Por esta razón, hemos dispuesto el acompañamiento técnico e institucional necesario para evaluar la situación, atender los reportes ciudadanos y realizar las gestiones correspondientes ante las entidades competentes”, recalcó la alcaldía en un comunicado.

Agrega que las Secretarías de Planeación y de Minas y Desarrollo Económico se encuentran haciendo visitas a las casas levantando el inventario de daños para realizar el acompañamiento, además de emitir análisis de posibles riesgos ocasionados por las explosiones.

“Invitamos a los habitantes de los barrios mencionados y sectores afectados a seguir reportando afectaciones en sus viviendas o propiedades y que aún no hayan sido visitados, para que reporten su caso ante la Secretaría de Minas y Desarrollo Económico, permitiendo fortalecer el proceso de caracterización y seguimiento”, agregó la alcaldía en el comunicado oficial.

Finalmente, se les solicita a las empresas con títulos mineros que adopten medidas de responsabilidad con las comunidades y se adopten acciones que permitan salvaguardar la integridad de las comunidades.

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