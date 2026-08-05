Protección de zonas boscosas se vuelve prioridad en Medellín ante la llegada del fenómeno de El Niño

Medellín

Medellín fortalece la protección de 4.178 hectáreas de bosques naturales destinadas a garantizar el suministro de agua en zonas rurales del Distrito y del Valle de Aburrá. La estrategia busca consolidar la seguridad hídrica y prevenir el riesgo de desabastecimiento ante el cambio climático.

El área protegida abarca 17 reservas naturales del Distrito con 3.131 hectáreas, además de 1.046 hectáreas vinculadas al Pago por Servicios Ambientales Hídricos. Este esquema otorga incentivos a propietarios privados para mantener en pie los bosques que alimentan las fuentes de agua.

Estas zonas de conservación resguardan 20 microcuencas encargadas de abastecer 26 plantas de potabilización. La red provee el recurso a sistemas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), 10 acueductos veredales y 7 sistemas hídricos comunitarios.

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La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que estas acciones fortalecen la regulación de cauces dentro del territorio y en cuencas externas del Norte y Oriente antioqueño, clave para anticiparse a emergencias hídricas en la región.

El plan integra alianzas con Cornare, la Corporación Arví y Cuenca Verde para ejecutar procesos de restauración ecológica y educación ambiental. Los proyectos intervienen cuencas estratégicas que alimentan los embalses La Fe y Río Grande Río Chico.

Entre 2024 y 2026, la Alcaldía destina más de $60.000 millones a la gestión de ecosistemas hídricos. La inversión comprende monitoreo de calidad del agua, compra de predios y rehabilitación de bosques para asegurar el recurso hídrico futuro.