En Medellín hacen llamado para prevenir incendios por la temporada seca del fenómeno de El Niño

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

Medellín

Un llamado a la cultura de la prevención hizo Emvarias para evitar posibles emergencias durante la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.

Desde esta entidad indicaron que debe evitarse el abandono de botellas de vidrio, colillas de cigarrillo y residuos en zonas verdes, para prevenir los incendios de capa vegetal y proteger los ecosistemas.

La campaña “Juntos somos más fuertes que el fenómeno de El Niño” es liderada por el Grupo EPM en esta parte del país y busca promover la corresponsabilidad ciudadana frente a los retos que trae la temporada seca, producto de las altas temperaturas que podrían presentarse a lo largo del segundo semestre del año.

El fenómeno de El Niño en nuestra región

Según los pronósticos que se han entregado desde el IDEAM, en esta zona del país este fenómeno puede afectar con disminución de lluvias, el aumento de temperaturas y existe un mayor riesgo de incendio de cobertura vegetal, por lo cual se hace necesario adoptar medidas preventivas para evitar que ocurran estas emergencias.

Prácticas responsables

Desde Emvarias solicitaron a los ciudadanos que mantengan prácticas responsables con el manejo de los residuos, que permitan proteger el entorno y reducir las situaciones de riesgo en esta parte del país.

Para ello, se debe evitar el abandono de botellas, elementos de vidrio como frascos, metales y elementos que puedan dar inicio a un incendio de cobertura vegetal.

En los cerros, zonas verdes, senderos ecológicos, áreas boscosas, no se debe dejar ni arrojar ningún tipo de elemento que pueda afectar los ecosistemas o pueda generar ese tipo de emergencias.

A los riesgos se suman aquellos por arrojar colillas de cigarrillos, fósforos o materiales inflamables en espacios públicos o zonas con vegetación.

Adicionalmente, se deben evitar las mal llamadas quemas controladas o quemas de residuos, porque pueden desencadenar emergencias ambientales.

Desde Emvarias se hizo un llamado a disponer adecuadamente los residuos y respetar los horarios de recolección establecidos, mantener limpios los alrededores de viviendas, establecimientos comerciales y lotes para evitar acumulación de materiales que puedan convertirse en combustible ante las altas temperaturas.

Llamado al reciclaje

Desde esta entidad adscrita al Grupo EPM, se insistió en la necesidad de adelantar las labores de reciclaje desde la fuente, separando correctamente los residuos para facilitar su aprovechamiento.

Campaña para enfrentar al Niño

“Juntos somos más fuertes que el fenómeno de El Niño” es la campaña que tiene como propósito generar conciencia sobre el manejo responsable que debemos tener los ciudadanos para enfrentar los desafíos de este fenómeno natural.

Emvarias tiene un aporte a esta campaña desde la educación y sensibilización ambiental, generando conciencia sobre la importancia de actuar con actitudes responsables con el planeta.

Para el objetivo de la campaña debe haber hábitos responsables, sensibilización ciudadana sobre el manejo adecuado de los residuos y la adecuada prestación de los servicios públicos.

Prácticas operativas

Desde esta entidad, que desde hace más de 60 años presta su servicio público de aseo domiciliario en Medellín, así como de servicios especiales de aseo y gestión integral de residuos en la región, indicaron que en las prácticas operativas hay un compromiso para el cuidado y ahorro de los recursos naturales.

Hace parte de estas acciones la recirculación del 20 por ciento del agua utilizada en el lavado de la flota de vehículos, gracias a un sistema de tratamiento que permite su reutilización.