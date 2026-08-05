Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín para asumir como viceministra de Defensa

Medellín, Antioquia

La concejal de Medellín por el Centro Democrático, Claudia Carrasquilla Minami, presentó su renuncia al Concejo de Medellín para asumir el cargo de viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad de Colombia.

Carrasquilla Minami es abogada penalista, especialista en Procedimiento y Derecho Constitucional, y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó cargos de dirección relacionados con la investigación del crimen organizado y la seguridad ciudadana.

Amplia trayectoria en la Fiscalía

Antes de llegar al Concejo de Medellín, se desempeñó como directora nacional contra el Crimen Organizado, directora de Fiscalías de Medellín y delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación.

También ejerció como fiscal especializada contra el crimen organizado y posteriormente fue abogada externa de CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos, donde trabajó en investigaciones relacionadas con atentados contra la infraestructura petrolera y el aprovechamiento ilícito de hidrocarburos.

Presidía la Comisión de Equidad para la Mujer

Durante su paso por el Concejo de Medellín, Claudia Carrasquilla ejerció la presidencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, desde donde impulsó iniciativas relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.

Con su renuncia, dejará la corporación para integrarse al nuevo Gobierno Nacional como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, uno de los cargos responsables del diseño y seguimiento de las políticas públicas en materia de defensa, seguridad y convivencia en el país.

En su reemplazo llegaría Jorge Julian Osorio Gomez, exrector de la Universidad CES.