“Nunca hubo una decisión del presidente que frenara operaciones contra Clan del Golfo”: Danilo Rueda
El excomisionado de Paz afirmó que en esta fase de exploración con el Clan del Golfo, nunca hubo ninguna decisión del presidente Gustavo Petro que “significara que no seguían las operaciones militares contra el grupo”.
“Nunca hubo una decisión del presidente que frenara operaciones contra Clan del Golfo”: Danilo Rueda
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...