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24 jun 2026 Actualizado 14:54

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“Nunca hubo una decisión del presidente que frenara operaciones contra Clan del Golfo”: Danilo Rueda

El excomisionado de Paz afirmó que en esta fase de exploración con el Clan del Golfo, nunca hubo ninguna decisión del presidente Gustavo Petro que “significara que no seguían las operaciones militares contra el grupo”.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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